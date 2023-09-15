漲多觀望 台指期早盤狹幅震盪

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台指期15日早盤開高12點，高點來到16,862點，惟在前一日大漲257點情況下，多方追價意願略顯不足，指數呈現狹幅震盪走勢，目前暫報16,833點，下跌3點，成交口數約1.6萬口。

國票投顧分析，美股14日震盪收高，市場消化最新公布的零售銷售及PPI數據，而晶片設計大廠安謀（Arm）在Nasdaq掛牌首日股價大漲，也對市場信心有所提振，美股四大指數終場同步收紅，漲幅介於0.67％至0.96％，台積電ADR上揚0.81％，台指期夜盤小跌7點，跌幅0.04％，預期台股今在平盤附近開出後走勢偏整理，盤中或有機會碰觸季線，但大致上將維持狹幅震盪走勢。

第一金投顧指出，外資期現貨買超，顯示籌碼面變好，觀察指數15日走勢，若能站上季線，則有望延續多頭格局。近期AI伺服器上游零組件缺貨，預計 2024 年才會放量，可關注跌深個股、伺機佈局，NB、PC 庫存調整告一段落，明年有望重回成長軌道。聚焦蘋果新機備貨相關零組件股、車用電子、汽車零組件、AI、雲端伺服器、半導體等產業，伺機佈局基本面佳、評價較低個股，操作上慎防修正風險、嚴格停損，嚴控資金持股水位。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌27點，暫報8,622點；航運期貨上漲2.1點，成交價143.9點；半導體30期貨上漲33點，盤中報價4,360點；國外指數部分，東證期貨上漲20.75點，來到2,406點；美國道瓊期貨上漲316點，指數暫報34,977點；美國那斯達克100期貨上漲40點，成交價15,472點；英國富時100期貨上漲157點，報價7,714點。