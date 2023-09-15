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《證交所》台美交易所高層交流 聚焦ESG、碳交易發展

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【時報記者莊丙農台北報導】證期局局長張振山、台灣證券交易所董事長林修銘拜訪紐約交易所，雙方就ESG發展措施、碳權交易所、上市監理等議題進行交流。林修銘表示，此次是台灣證交所5年來首次與納斯達克交易所及紐約證交所進行會談，並獲納斯達克交易所邀請觀賞開盤敲鐘儀式，顯示此行受到雙方高度重視。

鑒於推廣ESG投資和融資對證券市場的永續發展至關重要，雙方分享ESG資訊揭露規畫、資料平台及相關措施，探討如何協助企業遵循ESG標準、提高投資者對ESG相關議題的關注度，並推廣ESG金融商品。

碳權交易所部分，證交所分享8月甫成立台灣碳權交易所，就碳排放減少、綠色能源發展、氣候變遷、碳權相關投資產品等議題進行深入討論，並交流如何建立一個效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展和綠色投資，未來在碳交易方面亦將深化合作。

上市籌資與上市監理，今年以來全球IPO活動低迷，為爭取更多優質公司前來申請掛牌，就上市條件在活絡市場與監理之間取得平衡點，及發掘海外地區的案源等作法進行經驗交流。

由於「T+1」結算交割制度已成為近期國際矚目焦點，因應美國明年5月即將實施「T+1」結算週期，台灣證交所此行在美國兩大交易所後亦將接著拜會美國證券集中保管結算公司(DTCC)總裁、執行長暨董事Frank La Salla，請益美國改制為「T+1」的相關經驗。

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