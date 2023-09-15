ARM助攻 聯發科挑戰除息缺口

矽智財（IP）廠安謀（Arm）14日以每股51美元，於美國那斯達克交易所掛牌交易，晚間聯發科（2454）也宣布斥資2,500萬美元 （約新台幣 8 億元）參與安謀IPO，強化雙方合作關係。在利多激勵之下，聯發科15日多頭氣勢強盛，挑戰6月20之除息缺口。
展望後市，聯發科旗艦級晶片天璣9300預估將於第四季發布，據悉首發將搭載於vivo X100系列，並基於台積電4奈米工藝打造，採用ARM「全大核」CPU架構，4個X4超大核搭配4個A720大核，緊密合作之下，致力發展邊緣AI應用。
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矽智財（IP）廠安謀（Arm）14日以每股51美元，於美國那斯達克交易所掛牌交易，晚間聯發科（2454）也宣布斥資2,500萬美元 （約新台幣 8 億元）參與安謀IPO，強化雙方合作關係。在利多激勵之下，聯發科15日多頭氣勢強盛，挑戰6月20之除息缺口。
展望後市，聯發科旗艦級晶片天璣9300預估將於第四季發布，據悉首發將搭載於vivo X100系列，並基於台積電4奈米工藝打造，採用ARM「全大核」CPU架構，4個X4超大核搭配4個A720大核，緊密合作之下，致力發展邊緣AI應用。
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