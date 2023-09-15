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慶賀觀光局改制觀光署 劍湖山世界9／15-9／28兩人同遊第二人免費

9／15至9／28期間到劍湖山世界購票，兩人同行第二人免費！（圖／業者）
9／15至9／28期間到劍湖山世界購票，兩人同行第二人免費！（圖／業者）

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9／15至12／31期間，國際旅客憑護照購票只要599元，再送劍湖山精選咖啡飲品乙杯！（圖／業者）
9／15至12／31期間，國際旅客憑護照購票只要599元，再送劍湖山精選咖啡飲品乙杯！（圖／業者）

慶賀觀光局今（15）日改制觀光署，劍湖山世界（5701）推出限時慶祝活動，9月15日至9月28日期間到劍湖山世界購票，兩人同行第二人免費，惟需搭配一人購買全票999元！

此外，劍湖山渡假大飯店同步推出住宿優惠方案，兩人入住一泊二食5,800元起，於9月15日至9月28日入住，再加碼送精緻下午茶！

劍湖山世界經理張華紋表示，恭喜觀光局於9月15日改制觀光署，樂園特別推出慶祝活動，在9月15日至9月28日，到劍湖山世界現場購票，兩人同行只要999元，原價1998元，相當於五折超值優惠！

古坑為咖啡原鄉，「KU COFFEE」是劍湖山世界的咖啡品牌咖啡廳，提供優質的特色咖啡、茶飲與點心，及部分麵食、手工披薩等美味餐點，9月15日至9月28日期間，除推出「KU COFFEE」全館9折優惠，也推出KU coffee掛耳式精選咖啡（4入裝）買一送一，售價150元。

因應觀光署徵集國際大使活動，劍湖山世界也歡迎國際友人來台旅遊，特別推出國際旅客專屬「啡嚐好玩」優惠活動，9月15日至12月31日止，國際旅客憑護照購票，只要599元，再加碼送劍湖山精選咖啡飲品乙杯，讓國際友人體驗樂園也品嘗古坑在地咖啡香。

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