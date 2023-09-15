《美股》分析：安謀飆升 IPO市場滿血復活；升息周期已經結束

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，今天發布的經濟數據證實我們正走向軟著陸，但卻沒有熱到會讓聯準會認為他們可能需要再升息幾次。總之，這對市場而言非常看多。

●花旗集團將聯準會升息時間的預測從先前預估的9月推遲到11月，估升息25個基點。

●安謀ADR周四以每股56.1美元開盤，高於IPO發行價51美元，給其他計劃上市的公司帶來好兆頭。Great Hill Capital LLC董事長Thomas Hayes在談到安謀首日掛牌的表現時表示，這場遊戲又滿血復活了，資本市場開門營業，在接下來12周，IPO案會多到你頭暈目眩。

●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，聯準會將重點放在核心通膨是有原因的，食品與能源價格波動較大且有季節性，因此今天發布的PPI數據不會改變他們在未來一段時間內的行動。核心PPI年漲幅持續放緩，而零售銷售額轉強，顯示這不是一個疲軟的經濟。

●歐洲央行（ECB）連續第十度升息，周四宣布升息25個基點，使基準利率再創歷史新高，但該央行也暗示這可能是本緊縮周期最後一次升息。Simplify Asset Management首席策略師Michael Green表示，只要一家央行決定暫停，每一家央行都會跟進，市場普遍認為目前升息周期已經結束。