《商情》期金微揚；BDI續漲近4%；鐵礦石連4漲；原油攀漲至年內最高

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時報-商情早報

1.ECB偏鴿派，周四紐約期金微揚。

2.LME:09/14期銅收8417.50美元/公噸，漲0.50美元。

3.NYMEX:10月輕質原油漲1.64美元，每桶為90.16美元。

4.布蘭特原油上漲1.52美元，每桶為95.54美元。

5.09/14BDI運費指數為1340.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3上漲0.50美分。

7.NYCE:10月棉花漲0.80美分，每磅為86.47美分。

8.CBOT:9月黃豆粉持平，每公噸為401.90美元。

9.09/14TRJ-CRB上漲2.67，為290.29。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸121.98美元，漲0.85美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-ECB偏鴿派，周四紐約期金微揚；因歐洲央行(ECB)發布的貨幣政策表示，通膨已趨緩，暗示已經是最後一次升息，有助於提升黃金吸引力，但最新決策也帶動美元走強，令金價漲勢受到壓抑；周四(9/14)收盤報價，12月黃金漲0.30美元，報每盎司1932.80美元；12月白銀跌0.19美元；10月白金漲5.90美元；12月鈀金跌6.00美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-靜待中國關鍵數據，期銅上揚；因最大消費國中國，政府一連串支持經濟復甦的刺激政策措施，有助於緩解高庫存以及美元走強帶來的壓力，投資者靜待晚些時候公佈的中國的新房銷售、房地產投資和工業生產的月度數據，預計將就中國經濟健康狀況提供更多訊息，致倫敦(LME)銅價小幅上揚。終場周四指標期銅上漲0.5美元；期錫上漲207美元；期鎳上漲274美元；期鋅上漲44美元；期鋁上漲7美元；期鉛上漲27.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周四美國原油期貨突破90美元大關，因供應收緊的預期，沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長石油減產將導致市場短缺恐持續到第四季，抵消投資人對經濟增長疲軟及美國原油庫存意外增加的擔憂，油價攀漲至年內最高，其中美國NYMEX-10月輕質原油期貨漲1.64美元，報90.16美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.82美元，報93.7美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求強勁，周四BDI指數續漲近4%；受低庫存及節前補貨的推動，海岬型船太平洋市場的主要礦商均持續積極詢盤，同時糧食及煤炭貨盤延續堅挺熱度，促使終場波羅的海乾散貨BDI指數續漲近4%，整體而言需求強勁；其中最新報價BDI指數上漲50點，收1340點，漲幅3.9%；BCI指數上漲96點，收1512點，漲幅6.8%；BPI指數上漲19點，收作1642點，漲幅1.2%；BSI指數上漲40點，收作1196點，漲幅3.5%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-刺激措施帶動，周四上海天膠期貨反彈1%；由於市場預期中國將提出更多財政刺激措施，藉此提振需求並支持物價，加上有貿易商表示，隨著大宗商品和橡膠價格上漲，且中國10月黃金周假期臨近，市場開始陸續實現盈利，終場上海天膠期貨反彈1%；其中大阪交易所OSE橡膠2月期貨漲0.6%，報每公斤233.8日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨漲1.6%，報每公斤143.20美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲1%，收於每噸14440元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨走高，因大宗商品交易商面臨國內供應緊張以及天氣對當前美國作物影響的不確定性等問題，分析師表示，市場正在關注最近美國各地的極端熱浪可能對大豆莢重量影響，進一步恐影響總收成；隨著美元上漲，投資者從連續兩天的小幅反彈中獲利，小麥期貨一度從三個月低點回升後下跌，終場9月小麥跌1.5美分，9月玉米跌1.5美分，9月大豆漲7.75美分，9月黃豆油持平，報64.43美分，9月黃豆粉持平，報401.9美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-供應擔憂仍在，周四ICE棉花期貨漲逾1%；因美國農業部(USDA)在本周發布9月份世界農業供需預估(WASDE)報告中預計2023-2024年，美國和全球產量將下降，供應擔憂以及油價與美股上漲，同步支撐期棉漲逾1%；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲1.05%，報每磅87.80美分；中國鄭州商品期貨9月期棉結算跌0.26%，收報每公噸17145人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-庫存續降，新交所鐵礦石連4漲；因受助原材料價格上漲，以及庫存持續下降，加上高爐鋼廠對原材料的強勁需求和對節前補貨潮的心理預期，提振新交所鐵礦石期貨價格連續第四個交易日上漲，不過由於對最大消費國中國，建築旺季不旺鋼鐵市場持續疲軟的擔憂則抑制了鐵礦石價格漲幅。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸107.58美元；62%鐵礦石近月漲0.7%，報每噸121.98美元。(呂方維整理)(商品行情網)