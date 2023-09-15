地緣客群需求旺 宜蘭市「這款房」最熱銷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

最近幾年在宜蘭科學園區、宜蘭高鐵站等利多題材的加持下，宜蘭市的房市能見度快速提升，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，今年前7月，排除一樓、地下室及特殊交易後，宜蘭市總計成交住宅448件，其中以總價400~800萬之間的華廈產品最為熱銷，成交87件、佔交易總量的2成左右，也就是說，宜蘭市平均每5戶交易中就有1戶是低總價華廈。

對此，東森房屋宜蘭金六結加盟店店長李安表示， 目前宜蘭市的買方多為有地緣關係的自住客，尤其在疫情過後，許多年輕的新婚夫妻進場買房，進而帶動了剛需型產品的熱銷。

李安指出，今年以來在政府強勢打炒房之下，宜蘭的投資買盤逐漸退場，宜蘭的房市交易也在朝向更加穩健的方向發展，目前宜蘭市的買盤多為有地緣關係的首購族、換屋族，尤其在疫情退散之後，台灣迎來一波「報復性結婚潮」，最近一段時間進場買房的新婚夫妻明顯變多。大部分自住客群對於購屋總價都會比較敏感，總價400~800萬之間的華廈產品入手門檻相對較低，民眾接受度高，未來無論轉手或出租都比較容易，因此最受購屋民眾的青睞。

目前宜蘭市以女中路、農權路一帶的住宅買氣最為熱絡，這裡鄰近宜蘭大學、蘭陽女中、南屏國小、宜蘭高中等，區域學區資源完善，居住氛圍單純，生活機能成熟，總價低至600萬元左右就能買到兩~三房的中古華廈，CP值相當不錯，很適合有自住需求的購屋民眾。此外，近期隨著旅遊業的復甦，宜蘭市區內收租型店面的詢問度也在不斷提高，資金充裕、想做包租公的民眾也可以參考看看。

至於宜蘭房市的後市發展，東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，宜蘭坐擁得天獨厚的自然風光，素來有「台北人的後花園」之稱，且宜蘭房價只要台北市的三折左右，自雪隧通車後，宜蘭到台北的通勤車程大幅縮減，再搭配宜蘭科學園區和宜蘭高鐵站的建設利多，相信未來有望磁吸更多外來的購屋民眾湧入宜蘭，區域房市發展相當具有想像空間，打算到宜蘭買房的民眾不妨把握時機，搶先布局。