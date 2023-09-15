陸防長失蹤謎團加重 路透：李尚福「爽約」與越南國防官員會晤

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美國之音引述路透報導，三名對事件有直接瞭解的官員表示，中國國防部長李尚福上周突然「爽約」了與越南國防領導人的會晤，從而使這位上任不久的中國防長從公眾視野「消失」超過2周的謎團加重。

報導稱，今年65歲的李尚福原定9月7日至8日出席越南在中越邊境舉辦的防務合作年度會議，但是2名越南官員表示，北京方面突然在活動前幾天告知河內，部長因「健康原因」不克出席，會議因此推遲。

路透稱，中國國務院新聞辦公室以及國防部和外交部沒有立即回應有關這次活動推遲的置評請求。路透14日晚間未能立即聯繫到越南駐北京大使館置評。

李尚福突然取消此行程之前，中國外交部長秦剛在長時間從公眾視野消失後於7月因不明原因被替換，距離走馬上任僅7個月。中國官員最初也表示，秦剛由於「健康原因」無法出席外事活動。

中國人民解放軍精銳火箭軍領導層今夏也被集體整肅。中國國防部發言人吳謙8月31日主持記者會，被問到火箭軍高層人事變更及前防長魏鳳和消失數月時，他說，反腐敗鬥爭永遠在路上：「只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持有案必查，有腐必懲，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強紀律和作風保障。」

報導稱，李尚福於今年3月被任命為國防部長。他受到中國觀察人士的密切關注，因為和秦剛一樣，他也是中國5名國務委員之一，這一內閣職位的級別高於一般部長。一位不願透露姓名的美國官員表示，華盛頓知道李尚福取消了與越南的會面。美國總統拜登上周訪問河內，雙方簽署了歷史性戰略夥伴關係協議。

李尚福數周消失在公眾視野之外，引起了外界的一些評論。報導引述美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾（Rahm Emanuel）9月8日在X（原推特）上發文稱：「先是外交部長秦剛失蹤，然後是火箭軍指揮官失蹤，現在是國防部長李尚福已兩個星期沒有公開露面。這場失業大賽誰會獲勝？中國的年輕人還是習近平的內閣？」對於外媒關切李尚福現況，中國外交部發言人毛寧日前表示，她「不瞭解情況」。

報導稱，李尚福最後一次現身，是8月29日在北京出席與非洲國家舉行的安全論壇上發表主旨演講。此前他在訪問俄羅斯和白俄羅斯期間舉行了高層會議。

報導引述新加坡李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示：「李在秦之後不久就失蹤，這說明中國精英政治對外界來說是多麼神秘。」「習近平領導下的中國根本不需要向世界解釋自己。」

2018年，李尚福因從俄羅斯最大的武器出口商俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）購買武器而受到美國制裁。中國官員一再表示，他們希望取消這些制裁，以促進雙方軍隊之間更好的接觸和交流。美國國防部長奧斯汀今年六月在新加坡舉行的香格里拉防務會議上期待與李尚福舉行會談，但雙方僅僅是握手寒暄而已。

據公開資料顯示，2016年，李尚福被任命為當時新成立的中國解放軍戰略支援部隊副司令員，這是一個負責加速發展太空和網路戰能力的精英機構。李尚福從2017年起領導中央軍委裝備發展部，直至擔任國防部長。

報導稱，在7月份的一份罕見通知中，裝備發展部表示，決定開展裝備採購招標評審專家違規違紀清查整肅治理活動，徵集公眾舉報自2017年以來的違規違紀的線索，以營造裝備採購招標評審良好生態，不過，到目前為止，還沒有關於這場整肅活動取得哪些成果的報導。