SeSA洗衣吧 加盟展推免加盟金搶客

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台灣自助洗衣領導品牌SeSA洗衣吧將攜手日本商用洗衣機龍頭AQUA，一同參加9／14(四)~9／17(日)於台北世貿一館舉辦的台北國際加盟創業展，SeSA洗衣吧創業顧問將於現場傳授心法，也同步展出AQUA具有獨家專利、讓洗淨力再升級的O3活氧殺菌新機種，加盟展期間SeSA洗衣吧更加碼推出免加盟金、洗衣機超殺優惠價方案。

「SeSA洗衣吧」由台灣商用洗衣業界唯一上櫃公司上洋產業創立、經營，上洋產業在商用洗衣產業耕耘超過40年，擁有深厚技術與豐富經驗，更是台灣投幣式自助洗衣先驅。

超過百人、遍布全台的專業團隊能夠提供創業規劃、店面評估、機器裝設、瓦斯安全防護、保養維修、裝潢設計、行銷宣傳等一條龍的全面服務，協助投資創業者評估相關費用合理性，確保施工品質與效率，並原裝引進日本市占第一的頂級AQUA洗脫烘一體機、高效能烘乾衣機等在備受國際認可的商用設備，創業加盟主不僅能獲得接軌世界的服務，SeSA洗衣吧更有上櫃公司的經驗與人才技術作為後盾的加持。

加盟展現場也展出AQUA最新具有O3活氧殺菌獨家專利技術的洗脫烘一體洗衣機。AQUA洗衣機能在60分鐘一機快速完成洗脫烘流程，運轉過程全程上鎖，除了能透過原有的內槽預洗功能，在洗衣前潔淨洗衣槽減少疑慮外，業界唯一洗衣機內建的O3活氧殺菌技術，能從自來水電解出O3臭氧活氧殺菌水，直接注入洗衣內槽，讓衣物完全浸泡在殺菌水中，破壞細菌、阻斷異味產生。

除挑選、引進頂尖設備，SeSA洗衣吧也持續優化消費者體驗及提升店長經營效率，應用IoT串聯機器，自行研發「空機查詢系統」，在任何時間都能即時知道店內設備運轉狀況，再決定何時前往洗滌衣物，避免等待；「店長管理系統」讓創業者不受時間地點限制，在家就能掌握營運狀態，即刻進行簡易故障排除與交易金額設定；透過資訊系統的數據分析，可做為營運策略及設備管理的參考依據。