聞聲救苦！ 助2弱勢里民建新家 里長蔡榮修有如現代土地公

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雲林縣北港鎮溝皂里78歲蔡姓老翁，獨力照顧2名身心障礙兒子，生活艱困，里長蔡榮修請友人拍攝老翁生活情況上傳網路，吸引「台灣心義工團」為老翁重建新屋；後來又轉介「台灣寶島行善義工團」協助里內蘇小妹興建新屋，並持續關心2弱勢家庭生活起居，全年無休守護鄰里，有如現代土地公。

溝皂里位於北港鎮市郊，里內以老人、小孩居多，蔡榮修發揮里長伯愛心，每天四處關懷里民，發現蔡姓老翁年邁體弱，42歲大兒子重度智能障礙，39歲二兒子中度智能障礙，妻子在二兒子出生後便離家不知去向，多年來父子3人相依維命，全靠老翁務農維生，生活非常困頓。

為了幫助老翁，蔡榮修徵求老翁同意，請友人拍攝一段老翁日常生活的影片上傳網路，影片記錄老翁自顧不暇又要照顧2兒，家中無人整理雜亂不堪，屋頂漏水無力修繕，1家3口經常吃著放了數天的食物，看了令人鼻酸，「台灣心義工團」派員拜訪老翁後，確定其困境，今年5月為老翁重建新屋。

蔡榮修見老翁困境暫緩，想起里內還有1名國小4年級蘇姓女童，蘇小妹10月大時父母離異，由父親與年近70歲的阿公帶大，住在破舊老屋，最大心願是有間不漏水的房子，但全家靠父親、阿公打零工維生，無力建屋，蔡榮修便請「台灣寶島行善義工團」協助，今年6月幫蘇小妹蓋好新屋。

2弱勢家庭住進新家，蔡榮修仍持續關注，老翁大兒子已送到安養中心，安養費用是一大問題，蔡榮修便尋求善心人士資助；蘇小妹的父親與阿公，感受里長的用心與眾人的愛心，更努力打工並盡量陪伴蘇小妹，生活有所改善。蔡榮修的用心，里民都看在眼裡，成為大家心目中的現代土地公。