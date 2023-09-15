中鋼集團人事異動 助理副總鍾錫洲將接中鋼保董座

中鋼（2002）旗下子公司中鋼保全將有人事變動，該公司董事長梁雅棠本月底將退休，繼任人選傳出擬由中鋼行政助理副總鍾錫洲接任，此消息也獲得中鋼董事長翁朝棟確認，預計下旬中鋼保全董事會通過後就會公告。
中鋼保全現任董座梁雅棠曾任中鋼公共事務處組員、組長、處管理師、處長、總務處長、中龍鋼鐵行政副總、中鋼行政助理副總經理、及中鋼保全總經理等職。
預定接任的鍾錫洲則曾任中鋼工會主任秘書、中龍人力資源處處長、中鋼人力資源處副處長、中鋼公共事務處處長、中鋼行政部門助理副總經理。
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中鋼（2002）旗下子公司中鋼保全將有人事變動，該公司董事長梁雅棠本月底將退休，繼任人選傳出擬由中鋼行政助理副總鍾錫洲接任，此消息也獲得中鋼董事長翁朝棟確認，預計下旬中鋼保全董事會通過後就會公告。
中鋼保全現任董座梁雅棠曾任中鋼公共事務處組員、組長、處管理師、處長、總務處長、中龍鋼鐵行政副總、中鋼行政助理副總經理、及中鋼保全總經理等職。
預定接任的鍾錫洲則曾任中鋼工會主任秘書、中龍人力資源處處長、中鋼人力資源處副處長、中鋼公共事務處處長、中鋼行政部門助理副總經理。
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