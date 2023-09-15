台灣高鐵10／16啟動增班 每周發車1039班次

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台灣高鐵（2633）繼7月1日起每週總班次從1016班增至1025班後，為加強服務旅客需求，規劃自10月16日起，每週再增開14班次列車，包含南下6班、北上8班。本次增班主要針對平日傍晚通勤、商務需求以及週六旅運需求較高時段；增開後，每週提供1039班次的旅運服務。自18日凌晨零時起依預售時程購票。

台灣高鐵表示，本次於週一至週五特別規劃增開南下1547車次（17：45自南港站發車）；另於週一至週四增開北上1238車次（15：15自左營站發車），以加強服務通勤及商務出差之往返需求；同時，調整現行1652車次（14：35自左營發車），從原本僅開行週五至週日，增加週一至週四，為每天固定運行班次，並同步更改車次編號為652車次，提醒旅客注意；另於週六中午增開南下1637車次（12：10自南港站發車），歡迎旅客安排運用。

此外，台灣高鐵表示，公司持續觀察運量變化，本次新時刻表也特別調整原南下113車次，以加強服務旅客往返南部之需求，同時變更車次編號為207車次（8：20自南港站發車，9：58台南發車、10：10抵達左營）；而每週有18班次將配合此一變動，於停靠部分車站將提前1分鐘到站及發車，敬請旅客注意各車次發車時間。

台灣高鐵指出，敬請旅客提早規劃行程，並於到站前預先完成訂位／取票，以節省寶貴時間，確保行程順暢。旅客可多加利用「T-EX行動購票」App、網路訂票系統及高鐵合作之便利商店等站外通路，購票時間彈性又方便；或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買所需的車票。