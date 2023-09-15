陸疑iphone有資安問題 美媒憂：蘋果在中國還有好日子嗎？

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在美國科技巨頭蘋果公司發佈新款iPhone手機之際，中國政府否認禁蘋果手機，但稱該產品可能存在安全問題。此前，有關中國限制政府公務員和一些國企員工使用iPhone的媒體報導已經讓蘋果股價應聲下挫，令外界對蘋果在中國的前景感到擔憂。白宮表示，中國對蘋果採取的行動是不正當的報復行為。美國之音引述分析人士認為，北京希望藉由打擊蘋果，向拜登政府和企業界同時發出警告。

白宮：中國禁蘋果是在報復美國

白宮表示，他們認為中國試圖實施和擴大對iPhone實施政府禁令的舉措是一種對美國的報復。這是白宮首次就北京針對蘋果公司的做法發表評論。

報導引述白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比(John Kirby)當地時間13日表示：「顯然，我們正在密切關注這個情況，並感到憂慮。這似乎與我們過去從中華人民共和國看到的對美國公司採取的侵略性和不當報復行為是一脈相承的。這似乎就是這種情況。」

柯比表示：「我們對他們究竟在做什麼和為什麼這樣做並沒有完全清晰的瞭解，我們肯定會呼籲他們更加透明地說明他們所看到的和所做的事情。」

稍早前，中國政府週三就《華爾街日報》報導，中國可能限制一些政府公務員使用蘋果iPhone的報導做出回應。中國外交部發言人毛寧在當天的例行記者會上說，中國沒有公布禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件，「但我們近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機有關安全事件。」

毛寧沒有說明「有關的安全事件」，但她強調，在華經營的所有手機企業都要嚴格遵守中國的《數據安全法》、《個人信息保護法》等法律法規，「保護消費者存儲在手機中的數據不被任何個人、任何組織竊取，確保信息安全。」

《華爾街日報》一周前援引知情人士的話稱，中國政府公務員最近幾周從工作聊天群組或會議上陸續接到上級通知。該報導導致蘋果股價遭遇了一個月以來最大的單日跌幅。彭博隨後的報導稱，相關限制措施也涉及有政府背景的組織和國有企業。在中國，這是一個規模相當大的消費群體。

報導引述華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)國際商務研究總監威廉·芮恩施(William A. Reinsch)分析稱，北京的做法在一定程度上是衝著美國對華為的禁令而來的。

「我的觀察是，中國常常採取報復行動。有時候，他們需要一段時間來決定如何行動，因為他們試圖採取那些會傷害我們而不會傷害到自己的舉措，儘管這很困難，」芮恩施說，「他們可能認為，既然我們視華為為安全風險，那麼將蘋果視為同樣類型的安全風險是合理的。」

貶蘋果，助華為？

中國政府就蘋果iPhone的回應，未能平息市場和投資人對蘋果產品在華銷售前景的擔憂。蘋果13日的股價一度下跌了1.3％。中國是蘋果最大的海外市場，也是其最重要的增長點。報導稱，去年，蘋果3940億美元營收的近20％來自包括中國大陸、香港和台灣的大中華區市場。今年第第二季，中國首次超過美國甚至整個北美地區，成為全球最大的iPhone市場。據TechInsights估計，iPhone當季在中國大陸的出貨量佔到總出貨量的24％，超過美國的21％。

報導引述奧爾布賴特石橋集團(Albright Stone Group)負責中國與科技政策的副合伙人保羅·特廖洛(Paul Triolo)認為，中國政府是故意釋放含混不清的訊號，時機經過巧妙計算，其目的是向美國拜登政府和企業界發出警告，即「我們手裡還有牌可打」。

特廖洛分析，「華為發佈Mate 60系列智慧手機的時機，以及有關擴大限制iPhone在工作場所使用的報導，可能與美國商務部長雷蒙多的訪問時間相吻合，以傳達一個不太含蓄的信息，涉及技術和產業政策方面以及監管方面，中國保留了一些報復的選項。」

就在中國政府就蘋果iPhone可能因所謂「安全顧慮」而被限制做出正式回應前，蘋果剛剛發佈了新一代iPhone和Apple Watch等新品。但與往年相比，新款iPhone發佈未能在中國消費者中引起轟動。儘管最新的iPhone 15系列配備了更強大的晶片、鈦金屬外殼和跟高級的鏡頭，而且大部分機型的價格沒有上漲，但有關新iPhone發佈的話題沒有登上微博熱搜。

上周，受到美國嚴厲制裁的中國科技界龍頭老大華為搶在蘋果之前，率先發布了一款網速可達到5G標準的智慧型手機Mate 60 Pro。這款新手機在幾個小時內就被搶購一空，並且還持續接到大量預訂。有市場分析人士預測，華為Mate 60 Pro的發貨量在今年下半年可達600萬台，比最初的預測高20％，其對iPhone在中國銷售的影響更可高達38％。

報導稱，曾在2001年至2016年擔任美中經濟與安全審查委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission)成員的芮恩施認為，北京的這一連串動作意在助力華為重返全球高端智慧手機的競爭當中。他表示，中國的戰略是在包括智慧手機在內的多個領域培養全球領軍企業，讓這些企業能夠有效地與美國和其他西方公司競爭。

「我並不會說，這是專門旨在排擠蘋果的舉措」，芮恩施表示，「我認為中國的目標是幫助華為和其他中國手機廠商在中國市場競爭。這不僅僅只涉及華為。我認為這一直是他們的目標。」

報導引述加圖研究所(Cato Institute)國際經濟政策研究員克拉克·帕卡德(Clark Packard)認為，「現在就下結論，認為蘋果的iPhone將會在中國遭遇重創為時過早。」

「我不認為這是許多頭條新聞所暗示的那麼大的問題，」帕卡德說，「我要提到的例子是特斯拉，中國曾限制軍隊人員使用特斯拉汽車，主要是擔心智慧汽車收集的數據可能構成國家安全問題，但特斯拉的銷量並沒有下滑。」

報導稱，長期以來，蘋果公司與中國政府保持了良好的「共生關係」，從而使其能夠在美中貿易戰和科技戰日趨激烈的情況下能夠獨善其身。中國不僅是蘋果最重要的市場，也是最大的生產基地，其絕大部分產品在中國組裝，通過代工廠商和供應商帶動了中國數以百萬計的工作崗位。

此外，蘋果也一直配合併遵守了中國政府嚴格的信息安全法規和嚴苛的內容審查，包括下架中國政府認為非法的APP和遊戲，並從2018年開始把中國用戶的iCloud帳戶轉移到中國境內的伺服器上，還把這些帳戶的加密密鑰存儲在中國。

在新冠疫情暴發前，蘋果公司首席執行官庫克(Tim Cook)定期訪問中國，並與中國高級官員會面。今年3月，他在新冠疫情後首次訪問中國時，與其他一些外國企業高管一同會見中國總理李強。當時，庫克稱贊了蘋果與中國良好的合作關係。

北京對蘋果亮劍的象徵意義大於實際影響

報導引述奧爾布賴特石橋集團的特廖洛表示，正因為上述因素，才使得北京此次對蘋果亮劍的象徵意義要大於其實際影響，「它對蘋果在中國的銷售影響可能會很小，亦不太可能威脅到蘋果在中國的工作崗位。因此，這是北京的一步高招，對中國的負面影響很小，但具有巨大的象徵性價值。」

「但在美中科技冷戰不斷加深的背景下，蘋果顯然也已經成為一個被針對的目標」，報導認為，「對於這家引領全球科技潮流的美國科技巨頭來說，中國政府13日含混不清的表態，反而加劇了投資人對蘋果在中國前景的擔憂。」

一些華爾街分析師表示，各種跡象表明，即使是與中國政府關係良好、在全球第二大經濟體擁有龐大市占率的公司，也不能免於中美兩國之間緊張局勢的影響。

CSIS國際商務研究總監芮恩施說，大多數美國公司目前都不要指望在中國能被公平對待，「蘋果的境遇表明，中國的決策並不主要基於一家公司是否友好或合作，而是基於中國在當下如何評估自己的戰略利益，以及這是否有助於實現安全目標，是否傳遞了有用的信號。我認為合作或不合作不是最重要的標準。」