黃河流域最大水力發電站 竣工驗收通過

據大陸「黃河水電」公眾號消息，黃河拉西瓦水力發電站工程竣工驗收會議14日在青海西寧召開，與會專家一致同意拉西瓦水電站工程通過竣工驗收。標誌著拉西瓦水電站成為黃河公司成立以來第一個通過工程竣工驗收的大型水電站，將為後續黃河上游大中型水電站工程竣工驗收工作高品質開展，提供經驗。 拉西瓦水電站位於青海省貴德縣與貴南縣交界的黃河幹流上，是黃河上游龍羊峽至青銅峽河段規畫的大中型水電站中的第二個梯級電站，電站總裝機容量420萬千瓦，單台裝機容量70萬千瓦，是黃河流域裝機容量最大、發電量最多、單位千瓦造價最低、經濟效益良好的水電站，和西北電網750千伏網架的重要支撐電源。 電站從混凝土開倉澆築到下閘蓄水、投產發電所用時間為同類型水電站最短，其中750千伏高等級出線電壓、250米高差800千伏氣體絕緣管道母線均為當時的世界之最。

工程建設分公司副總經理段軍邦說：「工程項目的竣工驗收是施工全過程的最後一道程序，也是工程項目管理的最後一項工作，此次拉西瓦水電站工程順利通過竣工驗收，意味著拉西瓦水電站從建設期正式轉入生產運行階段。」 拉西瓦水電站自2009年投產發電以來，歷經14年，克服了諸多困難，逐項高品質完成了竣工階段樞紐工程、建設征地移民安置、環境保護、水土保持、消防、勞動安全與工業衛生、工程決算、工程檔案8個專項驗收。 拉西瓦水電站工程蓄水運行至今，擋水、洩水建築物歷經多年汛期的嚴峻考驗，電站整體運行狀況良好。截至今年8月底，電站已累計完成發電量1519.31億千瓦時，在改善青海省能源結構、保證西北電網安全穩定運行、滿足電力增長需求和促進當地經濟社會發展等方面發揮了積極作用。 驗收會上，與會的各驗收委員、各參建單位代表就拉西瓦水電站工程竣工驗收條件進行了詳細討論和審查，形成了驗收鑒定書。經驗收委員會審定，一致認為拉西瓦水電站已按批准的設計規模、設計方案全部建成，電站功能已實現。樞紐工程主要建築物、機電及金屬結構設備運行正常，工程品質合格，有關竣工驗收的文件、資料齊全，工程初期運行正常，社會和經濟效益良好，同意通過竣工驗收。