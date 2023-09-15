三民鳳山楠梓等三區 高雄8年級生的購屋最愛

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近幾年企業界吹起南漂風，年輕人往南移居比例增高，統計近1年來，高雄市20歲至30歲的8年級年輕人，在購屋區域的偏好上，以三民區的524件，成為買房首選，鳳山區、楠梓區各以508件、496件緊追在後。

中信房屋研展室15日表示，根據聯徵中心從2022年第三季至2023年第二季的資料顯示，高雄市20歲以上至30歲的年輕人，新增房貸數為4,039件，其中三民區以524件成為高雄八年級生買房首選，鳳山區、楠梓區各以508件、496件緊追在後。

如果以住宅產品類型分析，三民區與鳳山區申貸的住宅，超過六成以上為電梯大樓的，佔比各為66.0％、64.6％，而楠梓區則有高達79.2％的申貸產品為電梯大樓。

中信房屋澄清文山加盟店長潘素珍指出，年輕人都喜歡住有電梯跟管理員的房子，這三區的房價比高雄其他區域相對實惠很多，以三民區跟鳳山區來說，小坪數產品較多，10年內的電梯大樓單價約23萬到25萬元，20年至30年約17萬至18萬，總價千萬以內可入手，對比新屋開價每坪近30萬來說，中古場市場很蓬勃，對年輕人還是有吸引力。

中信房屋駐南區經理林柏成表示，楠梓區的推案量大，整體屋齡比較低，其中，土庫重劃區是楠梓目前房價稍低的區域，年輕人較負擔的起，900萬以內，還可以買到屋齡10年內、小3房帶車位的電梯大樓，且生活機能便利，交通也十分便捷，可以由旗楠公路直接連接國道一號，距離楠梓火車站車程也不到五分鐘，因此吸引了不少8年級生進駐。

對於區域的未來發展，林柏成認為，高雄市的產業發展有目共睹，接連有台積電、鴻海，甚至還有國際半導體大廠默克進駐，產業利多不斷，加上高雄市有港口、機場、捷運、還有十分廣大的腹地，是具有「交通建設丶產業發展」優勢的地區，未來加上就業人口的加持，值得期待。