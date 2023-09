聚陽實業榮獲2023天下永續公民獎及天下人才永續獎

2023年天下永續公民獎於九月初公布得獎名單,聚陽實業第九度獲得評審肯定,名次上升至35名!天下永續公民獎是台灣規模最大、最具指標地位的ESG獎項之一,綜合公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續四大構面指標,全方位檢視企業ESG績效。本次聚陽在四大面向皆有提升,特別是企業承諾的表現最為亮眼,更在今年「天下人才永續獎」首屆獎項中奪得第八名的佳績!是獲獎中唯一的紡織業者,表示對聚陽在人才培育上的肯定。

在公司治理面,聚陽今年挺進公司治理評鑑前5%,並取得ISO 27001資安認證,表示對資訊安全的高度重視;聚陽亦致力於氣候行動,設定2030減碳50%、2050淨零目標,近期更完成台灣總部ISO 14064-1查證,並有序地推至全集團海外據點,積極投入再生能源建置及能源轉型。此外,聚陽亦與供應鏈夥伴合作,開發以循環經濟為基礎的廢布回收衣,從源頭減量廢棄物。

聚陽一直以「以人為本」的核心價值,持續塑造「幸福企業」的職場文化,多年來致力為員工打造良好的工作環境及全方位的職涯發展體系,以及提供優於同業的薪酬福利。疫情期間導入多元學習資源,推出線上「共學BAR」及「通勤學」,由高階主管top down帶領全體同仁學習,傳授企業文化與知識,並搭配每月的健康紓壓講座,⿎勵同仁⼯作與⽣活均衡發展,建立積極正向的工作環境!

近年隨著台灣少子化的危機,未來人才短缺的挑戰將越來越嚴峻,如何為人才打造良好的環境,是所有企業必將面臨的課題。為了建立更全面的人才永續策略,聚陽自2021年起投入青年展翼計畫,結合國內16所大學進行產學合作,舉辦研討會、講座、工作坊等活動,提供學子提早與產業接軌的機會,為年輕⼈鋪路,⾛不「衣」樣的路!

不止台灣,聚陽在海外廠同樣提供員工各項培訓和發展機會,並積極參與人權、女性賦權等訓練計畫,以普惠的思維推動員工培訓,打造健康安心及多元共融的職場環境。聚陽自2010年開始與客戶夥伴合作,積極於海外工廠導入P.A.C.E.計畫,提供女性員⼯接受教育學習的機會,累積至2022年止已幫助九千多位女性員工提升知識與技能,進而改善⽣活。

聚陽多年來對人才培育不遺餘力,秉持與時「聚」進的精神,在落實ESG的道路上穩定成長。從自我實踐逐步延伸到產業生態系,讓永續不只是口號,期盼攜手產業價值鏈夥伴,一同為世界帶來更多美好的改變!We fit the world, we better the world!