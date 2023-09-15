月付16,800起 新北水岸最具競爭優勢看這裡

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新北市今年房市焦點以新北第一環的三重為要角，該區因二重重劃區、仁義重劃區等多個建設話題，不僅成交量增、價格也隨之上漲，主打「新北第一環、水岸第一排、起漲第一站」的三重預售新案「萊茵水花園」，也因為三重交通優勢、水岸景觀條件、三重Aa2預定站成為矚目焦點。

過去市場顯少將三重與水岸宅作為連結，台北多半聚焦於大直水岸、新北則是將水岸宅焦點放在中和遠雄左岸、江子翠重劃區，市場專家認為，水岸景觀轉手賣出的增值性、保值性都略高於當地的市場行情，根據實價登錄顯示，中和遠雄左岸逼近7字頭房價、江子翠重劃區水岸宅則已站上7字頭大關，近期若要找尋高CP值的水岸宅就屬三重。

「萊茵水花園」緊鄰全世界最大共融式堤坡滑梯樂園「新北大都會公園」，總面積約424公傾，為大安森林公園的16倍大，規劃「熊猴森樂園」、31座大小型溜滑梯、100多組遊樂設施是大小朋友假日最佳去處，「萊茵水花園」正對「新北大都會公園」，享有無敵棟距視野景觀，加上重劃區街廓整齊、整體環境優質，生活機能可仰賴舊市區，是少數兼具生活機能的重劃版圖。

此案開價為58-65萬，為當地市場行情價，若與新北第一環水岸宅相比，價格相當具有競爭力，若就整體三重房價來看，目前三重房市幾大熱區為二重重劃區、仁義重劃區，無水岸景觀優勢的仁義重劃區，個案成交價格最高來到65萬，無論以水岸宅、三重重劃區區域內房價相比，「萊茵水花園」價格極具競爭優勢！

不僅單價，總價同樣競爭力高，過去水岸宅動輒4、50坪或挑戰百坪，「萊茵水花園」規劃18至30坪、2至3房中小坪數產品，面水岸河景的最小坪數約22坪，即可以擁有水岸第一排景觀，總價帶相當誘人，搭配新青年貸款方案，每月付款輕鬆。業者表示，政府提供新青安貸款政策，對首購族而言是大利多，配合建商提供的首付7％優惠方案，購屋族大大減輕買房沈重的負擔。若18坪兩房房型搭配平面大車位，以新青安最低利率1.775％，月付16,800起；景觀3房＋平面大車位戶型，月付19,800起，24坪3房2衛＋平面大車位，月付21,800起，付款條件對雙薪家庭而言是相當實惠的條件。

以增值力道而言，「萊茵水花園」除擁有水岸景觀增值條件，周邊建設蓄勢待發，目前擁有已動工環狀線北段Y19b站、以及機場捷運A2a預定站，而三重站CityLink商場開發案預計2024年完工、以及TOD發展，種種利多未來房價更可期。細部規劃上，「萊茵水花園」全面提升配備，提供五年防水保固，並引進高端豪宅管家「新美齊物業」，提供免首年免管理費、與社區專屬免費課程、社區輕食Bar等高質感服務，並邀請國際花藝大師凌宗勇旗下之「CNFlower」，以國際花藝妝點社區，全方位打造高質感水岸社區。

業者表示，新北第一環、水岸第一排、起漲第一站，說明「萊茵水花園」三重交通條件優勢、景觀價值性與未來補漲空間，目前客層多為小家庭及換屋客群把握輕鬆月付方案入主；也有長期置產客戶抓進時機，看好三重發展，入主市面上極為稀有的小坪數水岸宅！