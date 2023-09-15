政策落實「國防自主」 法人推這3檔供應鏈

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為落實「國防自主」需求，目前政府已實現自製勇鷹高教機生產，隨著無人機的低成本、以及進入準量產階段，預期自製無人機將成為下一個國防政策焦點。

軍工展 2023：

國防館-國防趨勢

國防館除了擺設多款傳統戰機（勇鷹高教機、IDF、F-16等）之外，也擺設多款軍用軍規無人機，其中為了落實「國防自主」需求，目前政府已實現自製勇鷹高教機生產，隨著無人機的低成本、以及進入準量產階段，預期自製無人機將成為下一個國防政策焦點，其中軍用軍規無人機特色在於，部分無人機（如：劍翔等）屬於自殺式無人機，具備鎖定目標後無需遠端操控的特性（即消耗品，射後不理），成本也較傳統飛彈便宜，基於以上特性，預計無人機將逐漸成為國軍戰力升級的主力，並隨著8月劍翔無人機的成功試射，就以公開資訊來看，預期劍翔將成為國家海、空軍第一款具殺傷力的無人機，而國內協助生產的民間廠商為碳基。

廠商參訪摘要

亞航

1. 亞航利用旗下資源，逐漸整合碳基（中科院唯一認證的金質獎廠商，當前軍用軍規無人機生產廠商）、凌威（已經與海軍合作的雷達發射機供應商）、互宇相量（國內光纖陀螺儀的唯二技術廠商）等，預期亞航長期有機會成為國內無人機的系統整合廠商，初期以國內市場為主（軍用商規&軍用軍規），未來若有機會也不排斥海外市場的開發。

2. 旗下最快實現量產的光纖陀螺儀，目前正在進行太空中心、電動巴士相關認證，若成功認證，預期將成為國內技術最高、唯一一間的光纖陀螺儀廠，並預期02/82024開始試產，年產能500顆。

3. 09/14 MOU簽訂情形，（1）與碳基簽訂MOU，共同發展排除紅色供應鏈的台製無人機，（2）成為全台第一家與美系軍火商SNC簽訂MOU，共同發展可以協助無人機降落在不穩定地面的自動起落系統，另有其他相關廠商簽訂MOU。

碳基（準公發）

1. 碳基是唯一一間通過中科院認證的金質獎廠商，先前軍用軍規的無人機生產，惟碳基過往僅從事生產，所以沒有系統整合的能力，未來也不排除進入軍用商規無人機市場。

漢翔

1. 透過AI視覺化辨識，降低75%工時，預計可以降低10-20%的人事費用，目前已經有20-30%的產線實現自動化生產。

2. 09/14已有1-2家軍用商規無人機廠商洽談代工商機，惟廠商仍在進行原型機飛行測試，仍處於洽談階段。

3. 除了展示勇鷹高教機之外，也展示複合材料的機腹整流罩，實現飛機輕量化的關鍵技術，並預期未來隨著民航復甦，逐漸實現量產。

雷虎

1. 展示T400無人機與軍用商規無人機，無人機自製率高達90%，以T400為例，預期產品將實現長距離的搜救、偵查與物資運送等軍民兩用需求。

2. 除了展示無人機之外，雷虎也展示自主研發的SEASHARK 400自殺式無人艇，運行時間6小時，酬載200公斤，該產品除了滿足偵搜任務之外，也可以協助國防相關事宜。

3. 軍用軍規無人機價格是商規的2.5倍以上，未來也會積極爭取國內市場，並在考慮生產情形後，不排除拓展海外市場。

4. 目前無人機在手訂單為3,000架，距離滿載的10,000架產能有一定差距，當前仍處於虧損階段，但考量未來無人機市場潛力無限，公司希望2024年力拼轉虧為盈。

結論：

為落實「國防自主」需求，目前政府已實現自製勇鷹高教機生產，隨著無人機的低成本、以及進入準量產階段，預期自製無人機將成為下一個國防政策焦點。