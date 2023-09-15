《國際產業》又一個AI變「BI」？ Adobe盤後走跌

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】Photoshop軟體公司Adobe上季財報和本季獲利預測優於市場預期。在與生成式AI技術進行整合後，其照片、影片編輯和文件處理工具需求強勁。

為了強化產品的吸引力，該公司正斥資為旗下軟體引進生成式AI功能。分析師看好Adobe的產品與生成式AI進行整合，將在2024年或更長時間推動營收成長。

周四Adobe盤後股價一度上漲近1%，但隨後轉跌1.7%，報543美元，表現有些「BI」（台語，悲哀）。今年以來，該公司股價累計上漲逾60%。

一些分析師認為市場原本相當看好Adobe也是AI熱潮的贏家之一，但該公司的表現似乎沒有太多令人驚喜之處。

該軟體公司第三財季（截至9月1日）營收年增10%，為48.9億美元，略高於市場預估的48.7億美元。經調整後每股盈餘為4.09美元，優於市場預估的3.98美元。

Adobe預估第四財季（截至12月初）營收介於49.5億～50.25億美元、每股盈餘介於4.10～4.15美元，市場預測分別為50億美元和4.06美元。

執行長Shantanu Narayen表示，我們將開啟AI強化創造力的新時代，最近推出的Firefly、Express、Creative Cloud和GenStudio將迎來數百萬用戶。

Adobe並宣布自11月1日起，旗下所有創意雲項目價格將調漲8%～10%，以反映創建生成式AI服務的相關成本。