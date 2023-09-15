建商口袋超級深 低首付3％入主14期坐享房價漲幅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

房市全面進入自住客時代，首購、首換成為市場上賞屋主力族群，市場分析，剛性需求的買方購屋對於地段、產品本就挑剔，但其實建商的建築與品牌實力也至關重要，隨政府對於房市政策不斷更迭，品牌建商已成市場推案焦點，為吸引自住客目光，亦不斷精進產品內容與品牌力，提供市場上更多樣與優質的購屋選擇。

近來全球房市屢傳爛尾樓消息，台灣因金融環境與房市相對健全，僅有零星個案，而大型行庫也祭出「五大禁令」管制土建融，更讓建商生態出現轉變，規模小、推案少的建商恐被政策淘汰，相比之下，推案穩健、庫存土地充沛、公司歷史悠久的品牌建商，能給予購屋族的保障更多，已成自住客購屋的首選。

深耕台中近35年的大城營建機構，近10年推案主力放在北屯區，精準鎖定區域需求，再加上絕佳的購地眼光，在北屯區打造無數個均質、好住的社區，反饋在銷售成績上也有不錯的表現，默默累積大城品牌粉絲，而庫存土地多達19塊，預估超過500億案量，更展現了大城營建機構永續經營的實力。不只提供優質的住家，對於住戶食衣住行的需求，大城建設也積極引領，在北屯區成功啟動「大城小食光」計畫，近4年已結盟100多間商家，打造大城住戶專屬的質感生活圈，充分展現一間優異的品牌建商，不能只會蓋房子，還要住戶的生活有品質、有溫度。

挾著多年來積累的品牌力與建築實力，大城建設今年也前進推案熱區14期，首推「悅讀大城」，該案選址衛道中學第一排，也是14期重劃區最好住的仁平段，以「文藝沙龍」為主題，為社區引進「TSUTAYA BOOKSTORE」日系書店選冊社區，以及神諭咖啡ORACLE COFFEE，本案更主動將防水保固延長至3年，設備保固延長至2年，住戶還可享受1年社區節慶氣氛營造活動，再次展現大城建設優異的選地眼光，與貼心的服務配置。

值得一提的是，大城營建機構過往推案就是以服務自住客為主，業績遍及南屯區、西屯區、北屯區，至今已推出81個個案，選地眼光精準，推案不離重大生活機能與交通建設，跟著建設、重大商圈走，才能創造社區保值力，此次搶進14期重劃區，大城也已備足5塊土地，首波先推出兩案，建築實力與區域深耕的決心不言可喻。

市場統計，目前14期在線銷售個案超過15個，多為中台灣數一數二的品牌建商，包括大城建設、惠宇建設、新業建設、豐邑機構、精銳建設、敦泰建設等，北部建商也積極佈局，如已推案的的國泰建設、亞昕機構，後續如大陸建設、新美齊建設等亦蓄勢待發，業界一致看好14期重劃區優勢，「北屯富人區」的定位已然確立，更讓自住客目光離不開此區域。