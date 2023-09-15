要把iPhone 15壓下去？華為新機在「這裡」加價賣

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【中時新聞網 吳美觀】蘋果13日發表iPhone 15系列新機，價格最低3萬台幣起跳，頂規版逼近6萬，入手門檻不低，大陸民眾也喜歡把蘋果、華為新機售價拿來比較。陸媒報導，受到大陸消費者的熱烈追捧，Mate 60系列瘋狂熱賣，目前在第三方管道出現「加價銷售」的情況，不少型號價格與iPhone 15系列平起平坐，甚至更貴。

快科技報導，華為Mate 60系列在第三方銷售報價單，相比官方定價，幾乎每一款都是「加價銷售」。

其中，Mate 60 Pro 12GB+512GB雅丹黑配色報價9200元人民幣（下同，約台幣4萬元），跟iPhone 15 Pro 256GB版本價格相當，後者官方定價是8999元（約台幣3.95萬元）。

Mate 60標準版12GB+512GB報價7120元（約台幣3.12萬元），跟iPhone 15 256GB版本價格相當，後者官方定價是6999元（約台幣3.07萬元）。

而Mate 60 Pro+定價方面，16GB+1TB是10320元（約台幣4.53萬元），跟iPhone 15 Pro Max 256GB版本定價相當，後者官方售價是9999元（約台幣4.38萬）。

報導指出，目前華為未公布Mate 60 Pro+價格，預見官方售價可能低於iPhone 15 Pro Max，但因市場供不應求，第三方還是會加價賣。