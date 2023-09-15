AI爆發 竹北水岸豪宅「名發天琚」再升溫

竹北產、商、住滾起驚人消費力，據《財訊》報導，不少精品在竹北都有亮眼表現，GUCCI竹北店甚至在去年登上全台坪效王，竹北人口不到全台1%，更占了保時捷銷售量的7%，而且年年成長，也因此吸引宏匯新竹未來之心、享平方娛樂影城、豐生活購物中心、竹北遠百等四大百貨插旗；住宅市場在高所得族群湧入下，中小坪數的「寶佳奇磊」去年9月也衝出單坪74.64萬元數字，近期「惠宇謙恆」跟「浩瀚寬郁」也雙雙寫下單坪79.62萬、80.4萬新高。專家推估，在通膨推升與產業拉動下，竹北的「新案常態」：靠近高鐵、絕版水岸、預售小宅這三類產品未來會更貴。另一方面，竹北的新成屋豪宅因為擁有營建成本「沒被通膨到」的優勢，單價換算下來更超值、划算，近期也在台商回流、科技業AI狂潮兩大資金湧入下，越來越搶手。

甲桂林廣告總經理陳衍豪用「舊麵粉做的新麵包」形容竹北成屋豪宅優勢，認為現在是高資產客進場的最佳時機，同地段條件未來推預售只會更貴、或者斟酌降級結構建材，他認為「當前竹北市場品質最好、價格最甜的是現貨。」今年6月開始，甲桂林代銷的紅樹林水岸豪宅「豐盈海」和竹北「名發天琚」，不約而同都出現原住戶考慮加碼，對比兩岸三地水岸豪宅價值，和台灣預售單價走升的趨勢，買家確實感受到成屋豪宅「甜蜜點」浮現。

隨城市產業不斷創造新的巔峰，會誕生出一群競逐水岸豪宅的層峰客群。台北大直、紅樹林，新竹竹北水岸亦然。代銷業者透露，「竹北豪宅買主挑案子特別重視心境」，許多科技業企業主、在地自營商的人生是伴隨竹北的發展崛起，在竹北水岸豪宅指標案「名發天琚」135坪大戶尺度所打開的廣闊水岸前，隔頭前溪遠眺新竹科學園區、雪山山脈及南寮漁港景色。買家立於過去的成就之上，感受到更高的視野眺望城市發展、在水岸沉澱人生，因為水岸豪宅會跟境界相符的買家產生共振、共鳴。

擁有竹科、台元科技園區、AI及生醫園區的竹北磁吸國內外國際大廠爭相投資，台元科技園區1至8期已有逾300家國內外高科技企業進駐，包含聯發科、聯詠、力旺、世芯-KY、閎康等近50家上市櫃公司、逾2萬科技人，今年底9期交屋還有一波企業進駐潮，十期也將於本季動工。今年AI題材大爆發，緯創進駐AI智慧園區，在台元設廠的世芯KY更是從農曆年950元一路飆漲到8月一度登上股王寶座，目前也有2,000多元身價，竹北科技大廠表現亮眼下，也帶動一波身價跟著公司股價水漲船高的科技業企業主，和高階主管進場竹北水岸豪宅。