義大利考慮退出「一帶一路」 但又擔心得罪北京

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據美國之音報導，義大利正在考慮在今年年底前退出「一帶一路」倡議，這是北京耗資數十億美元的全球貿易和基礎設施計畫。不過，義大利在這個項目上進退維谷，一方面受到西方盟友的地緣政治壓力，另一方面國內也對該計畫失望，因為它未能帶來預期的經濟利益。

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)上周在印度新德里舉行的二十國集團(G20)峰會上會見中國代表團後對記者發表講話。她當時表示：「近年來，有些歐洲國家還未加入『一帶一路』，但它們能夠與中國建立比我們有時更有利的關係。關鍵是如何保證對雙方都有利的夥伴關係，暫且不考慮我們對一帶一路的決定。」

一帶一路的好處？

報導稱，義大利於2019年簽署了中國的「一帶一路」倡議，是七國集團(G7)中唯一這樣做的成員。這個由主要發達國家組成的集團還包括加拿大、法國、德國、日本、英國和美國。報導引述英國開放大學政治和國際研究講師菲利波·博尼(Filippo Boni)表示，義大利並沒有獲得預期的經濟利益。

「從義大利方面來看，其想法是既要嘗試推動出口，又要向布魯塞爾做出政治動作，以此作為義大利能夠與獨立於歐盟的第三國成功簽署協議的信號」，博尼觀察，「梅洛尼正在尋求通過與中國和歐盟建立新的關係來與前任政府畫清界限。」

博尼說：「人們越來越認識到，2019年3月與中國簽署的諒解備忘錄並沒有真正帶來預期的好處，貿易平衡仍然嚴重向有利於中國的方向傾斜，義大利對中國的出口沒有上升，也沒有看到那些支持者所設想和希望的增長。」

地緣政治

歐洲改革中心高級研究員路易吉·斯卡齊耶里(Luigi Scazzieri)表示，義大利反思「一帶一路」也有地緣政治原因。

報導引述斯卡齊耶里認為：「這已經帶來了一定的外交汙點，部分原因是整個西方都在重新考慮與中國的關係。另一方面，義大利是七國集團中唯一簽署一帶一路協議的國家，這使得它看起來正試圖與北京走得更近。」

義大利的西方盟友正在減少對部分中國進口產品的依賴，並限制向北京出售先進半導體等技術。近年來，義大利政府根據其所謂的「黃金權力」規則，阻止將一些最大的公司出售給中國公司，例如輪胎製造商倍耐力(Pirelli)。

博尼說：「這確實是羅馬政府向歐盟夥伴發出的明確信號，最重要的是向華盛頓發出關於義大利在國際博弈場上的地位的信號。」

中國的回應

當被問及義大利本週可能退出「一帶一路」時，中國外交部堅稱該計畫為其成員帶來了好處。中國外交部發言人毛寧對記者說：「一帶一路倡議提出十年來，吸引了150多個國家和廣泛的各領域合作夥伴加入，為各國人民帶來了實實在在的福祉。進一步挖掘合作潛力符合所有共建國利益。」

尋找穩妥退路

斯卡齊耶里表示，義大利正在謹慎選擇措辭，並表示希望在「一帶一路」倡議之外促進與北京的貿易。他說，「由於擔心北京做出負面反應，梅洛尼一直對如何讓義大利退出一帶一路非常謹慎。」

義大利已經與中國建立了戰略夥伴關係，這是北京與超過100個國家簽署的旨在促進經濟和文化聯繫的協議。羅馬很可能會尋求修改該文件，希望以更鬆散的關係來取代其「一帶一路」成員身份。

博尼說：「鑒於『戰略夥伴關係』在中國外交政策中的核心地位，截至去年年底，中國與全球各國簽署了110個戰略夥伴關係。我認為這個選擇可能是解脫一帶一路倡議的一個好出路，讓兩國都能說，我們仍在進行雙邊合作。」