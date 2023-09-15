在倫敦遇見英皇西點 Salty Box一開盒就愛上

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熱愛餐飲的Salty Box閒盒子工坊創辦人黃馨，在倫敦創新風格的西點餐飲業工作期間，遇到曾經服務英國皇室的西點廚師家族成員並獲得指點，不僅成為她日後創業選擇，也成就台灣幸運民眾手中香氣迷人的皇室風格西點禮盒．

黃馨表示，她人生最大的快樂來源，是從小就開始吸引她主動研究與動手自學的各類食譜料理，原本只是將這部分當成興趣，直到進入職場一段時間後，才發現自己真正想全心投入的領域，就是始終熱愛的西點餐飲，毅然決定前往倫敦相關領域工作與再學習．

Salty Box閒盒子工坊中秋禮盒。圖/業者提供

在抽籤獲得每年人數有限的英倫工作遊學簽證後，2019年黃馨前往倫敦，求職目標直接鎖定英國咖啡甜點產業，並進入了倫敦的KOVA PATISSERIE工作，這是一間風格創新的咖啡甜點品牌，她從擔任門市人員開始，後續協助老闆展店過程中晉升為管理職，跨入英倫西點餐飲業的大門．

重要貴人也跟著出現，黃馨在倫敦的房東居然是一位退休西點師傅，這位慈祥老奶奶背後家族主要成員也幾乎都是西點師傅，還出現過提供英國皇室餐飲服務的家族成員，無比熟悉英皇西點餐飲．

令她印象深刻且念念不忘的正宗皇室下午茶點司康（SCONE），就是在房東老奶奶家下午茶時段吃到的，一口就讓熱愛西點餐飲的黃馨驚為天人，老奶奶也不吝於分享家傳配方，她後續參考旅英期間品嘗過的眾多優質司康，反覆實驗與調整出最佳口感，成為台灣民眾手中來自Salty Box閒盒子工坊的英倫皇室風格司康．

她表示，如同義大利家庭的麵食、披薩永遠令人期待，老派英國人家庭日常生活裡，總有一個放滿各種茶葉的櫃子，以及幾乎每家都有的自製果醬、甚至奶油，還有每家都不一樣的司康配方．

因為傳統英國人非常重視下午茶，都市裡的上班族可能沒空，但多數保有傳統習慣地方的家庭都有下午茶時段，成為與鄰居們或者親友們相聚交流的重要時刻．

與很多人的想像不同的是，英國家庭的下午茶不需要準備如同飯店裡三層提籃般超級豐盛的茶點，只要有必備的司康，配上一壺熱茶，幾位朋友們就能一邊品嘗，並且開心的聊天，這也是黃馨想分享給台灣民眾的餐飲文化．

由於倫敦西點職場生涯受到新冠疫情影響，她選擇返回台灣，之後在創辦Salty Box閒盒子工坊過程中，她嘗試融合中西餐飲文化，例如考慮到傳統中秋假期聚會，她準備的司康禮盒就多了鹹蛋黃口味等變化，讓民眾有更多品嘗選擇．

黃馨表示，她烘焙的原味司康原材料包含從法國進口的發酵奶油，雖然成本貴很多，卻能創造更好的味覺與嗅覺享受．除了原味司康，考慮到上班族時間有限，可能沒空動手加奶油與果醬，黃馨特別增加了添加巧克力或者蔓越莓等口味，稍微加熱就有香氣，口感也更為豐富．

「真的希望親人好友們每天都有時間面對面，一起享受西點、下午茶的美好！」她衷心期待買到Salty Box閒盒子限量司康禮盒的民眾，都能像英國皇室與一般家庭一樣，每天與親朋好友們共同享受一段忙裡偷閒的快樂時光！

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