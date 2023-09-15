華為Mate 60贏過iPhone 15？分析師秀數據打臉

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【旺得富理財網 李宗莉】華為沉寂3年後，王者歸來動作多，繼發表Mate 60大受好評後，又宣布將在25日舉行新品發表會，並公布新款折疊機Mate X5售價。由於Mate 60銷量超預期，陸系分析師將出貨量提高到2000萬台，但對比多數分析師預估蘋果iPhone 15出貨量為7700台，即使Mate 60奮力猛追，數字會說話，兩者出貨量仍相差逾3倍之多。

華為昨（14）日在微博宣布25日將舉行秋季新品發表會，終端BG CEO余承東轉貼發文指出：「好戲，一台接一台，我們9月25日見！」官網隨後公布日前預售的折疊新機Mate X5售價，最低規格（12GB＋256GB）售價12,999元人民幣，最高規格（16GB＋1TB）16,999元人民幣。

由於Mate 60和Mate 60 Pro採用自家研製的麒麟9000S晶片，在美國禁令抵制中，再次殺入高階手機戰場，震動全球。IDC分析師指出，Mate系列首批出貨量1,500萬台，後面還會追加訂單，超越上一代Mate 40的1200萬台。

供應鏈人士還透露，Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+出貨量已上調至2000 萬支，且多家華為官方授權體驗店工作人員說，消費者現在預購，最快10月能到貨，甚至可能等2個月後才能收到手機。

華為手機官方賬號也發布了一小段深入海溝的影片，最後列出的標語是「最大的阻力，給我們最大的動力」，除直指美國封殺，也暗示晶片問題已解決，手機業務全面回歸。