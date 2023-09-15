新北仁義重劃水岸首席 陸江澐莊掀置產潮

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北士科去年橫空出世，從9字頭跳漲到每坪實登120-132萬元，也讓重陽橋一橋之隔、行情約1/2價的三重，收穫北士科外溢買氣。信義代銷從置產角度解析重陽橋下重陽與仁義兩大重劃區房市趨勢，重陽重劃區因開發飽和、僅少數中古物件釋出，未來創價空間有限，仁義重劃區今年8月登場的淡水河第一排預售案「陸江澐莊」市場反應不俗，區內明年還有元利3案、樂樺「元利樂樺」二期，和聯上1案要登場，有望進一步堆高地段價值。

陸江建設在三蘆知名的品牌建商，藉陸江當代、陸江聚、陸江新建築等案累積出不少實力雄厚的高端客群。「陸江澐莊」擁有環河北路二段少數河景沒被高架橋切斷和電塔遮擋的視野優勢，能隔水遠眺圓山飯店、101、北車新光大樓，開案去化最快不是低總價戶型，反而是三房最大的39坪A戶，與兩房較大的28坪D戶，代表「陸江品牌粉絲」要買就挑最好的特性，除建商粉絲捧場外，也獲北士科外溢客群、三蘆在地自營商老闆和地主、內科菁英青睞。

與「陸江澐莊」比鄰的新成屋水岸宅「仁仁河」，下半年在591房屋交易網上有多戶掛賣單價開出72萬多，區內無河景的「元利樂樺」成交站上6字頭，現場專案簡子悳透露，仁義重劃區水岸起漲，讓陸江澐莊開始吸引有置產思維的自住客進場，9月後E戶22坪2房詢問度升溫，不乏有三房已購客為就近照顧長輩或子女未來出社會的需求，考慮再加購，有「置產思維」的自住客也看好仁義重劃區進入衝刺階段，藉E戶總價優勢卡位陸江品牌水岸社區，坐收長期置產效益，且未來社區住戶承接力道強，進可攻退可守。

「陸江澐莊」453坪基地位於環河北路二段，車行1分鐘上重陽橋進北市，全案將興建18層樓高水岸地標，規劃22、28坪兩房，與33、36、39坪三房，建築師以日式建築「間」的概念，佈局出與自然融合的戶戶邊間雙面採光格局，最小兩房都能創造兩套完整衛浴。公設有一樓挑高6米的接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、Lounge Bar等，開價72-79萬元，預計2028年完工。