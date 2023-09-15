AI股人走茶涼？廣達林百里：兩族群再旺10年

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【旺得富理財網 李宗莉】曾一肩扛起台股多頭大旗的AI族群，近來進入狹幅整理，人氣明顯退燒，尤其是AI伺服器明年需求是否消失成討論焦點，廣達董事長林百里認為，現在剛進入AI時代的黎明時分，AI伺服器、AI雲端的需求最高，且往後5~10年，每年都有大成長，但提醒未來恐有逾1/4的白領工作會被AI取代，愈是開發國家，被取代的程度愈高。

林百里今（15）日出席2023台灣人工智慧（AI）年會發表演說時幽默指出，自己只是1個電腦工廠的工頭，不如許多科學家，如今來「班門弄斧」，但自己這些年來做了許多AI，都不知道是做了好事、還是壞事。

但他隨即話鋒一轉，表示現在是AI革命，以後只有懂AI的人與不懂AI的人，未來的競爭力和新趨勢都得靠AI執行，因此「AI力即國力」，這一波AI之所以重要，是因為AI算力革命正加速超越摩爾定律。

由於數據中心不是機房裝一裝即可，為因應需求、GPU算力崛起，台積一路至5奈米、4奈米、3奈米改良，提升算力，在超級運算的革命中，台灣已具備非常有競爭力的位置，從晶圓代工、載板、機殼等台廠都可做，整體供應鏈深具競爭力。

林百里分析，目前全球巨擘的競爭策略，包括貢獻大模型生態、普惠AI平台，並讓AI應用遍地開發。在生態系和機會中，輝達、谷歌、超微和台灣供應鏈都積極參與，未來也會有小型化趨勢，從App應用層、模型層、基礎建設層，不同路途都產生不同應用。

現在是新興產業時代，過去的勞力密集已轉變為腦力時代，且恐有25%至50%白領工作會被取代，愈是開發國家，被取代的愈多。

談到AI為廣達帶來的成長動能，林百里說，廣達有很多客戶，客戶要求越來越多，公司下半年成長會很大，但供應鏈趕不上，還要調整，幸好供應鏈就有在地優勢。

他強調，現在需求最多的還是AI伺服器、AI雲端，AI能夠解決人類很多問題，也會產生一些副作用，要好好用智慧來解決，避免副作用。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。