趁今天最後上車！搶搭這檔高息ETF10％配息列車

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股高息ETF人氣強強滾，人氣王群益台灣精選高息ETF（00919）規模站上300億元大關，後續將在18日配息，預計分配0.54元，年化配息率逾10％，15日是最後買進日，存股族搶上車趁現在。

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF本次基金每受益權單位預估配發金額為0.54元，年化報酬率連兩季持續衝破10％。

群益台灣精選高息ETF已經連續兩次配出0.54元高息，穩定配高息也獲得投資人的青睞，統計9月以來規模已增加近200億，成長率超過1倍，日成交均量也近10萬張，顯示人氣持續暢旺。群益台灣精選高息ETF本次除息日為18日，配息發放日為10月17日，參與除息最後買進日為15日。

群益投信表示，群益台灣精選高息ETF連兩次配息都能配出每股0.54元的高水準，關鍵在於兩段式選股策略，第一階段在12月上市櫃公司公布前三季財報時，先挑選出當年度每股稅後純益（EPS）具高成長率者，超前部署「獲利成長的高息股」。因第一階段的價差，加上部分5月底前就已提前除息的成分股，才得以配出前季每股0.54元的好水準。

後續群益台灣精選高息ETF參與了6～8月的除權息旺季，成份股股息幾乎全數入袋，因此本季才能再接再勵，配出與上一季一樣0.54元的股息，甚至能把下一個除權息旺季來臨前的每季配息預先準備好。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，殖利率是一個重要參考指標。而除觀察配息率外，填息及報酬表現等，也都是重要的考量指標，群益台灣精選高息ETF首次配息後21天填息。

另一方面，投資人也都不希望「賺高股息賠價差」，群益台灣精選高息ETF選股邏輯重視企業的獲利成長率，績優公司配息後填息機會相對高。

另外，若股價漲幅過大，EPS卻無法跟進成長，可能就不符合「高股息」條件，在下次ETF持股調整時會遭排除換股，如此也不會過度追高股價，反而可逢低買進股價被低估的高殖利率股。