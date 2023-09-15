歌林全新QLED 4K聯網液晶顯示器 好視成真上市

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追劇、連線遊戲已經成為現代人主流休閒娛樂，液晶顯示器規格也持續升級，追求更細緻的畫質與飽滿色彩表現。歌林全新QLED 4K聯網液晶顯示器，採用量子點技術(Quantum Dot)，打造多層次的豐富色澤，見識前所未有的「量」麗之美，讓美「視」成真。

歌林QLED 4K聯網液晶顯示器，透過最新量子點技術(Quantum Dot)，擴大色彩覆蓋範圍，DCI-P3色域標準提升32%(相較傳統LED)，呈現真實自然光澤，影像飽滿繽紛之美，搭配4K UHD面板，解析度達3840x2160 像素，並具備 HEVC高效率視訊編碼(H.265)，大幅提升傳輸效能，確保高畫質影像的流暢輸出。

享受頂級細膩畫質，得用大螢幕見證才過癮，歌林推出75型大尺寸QLED 4K聯網液晶顯示器，亮度較傳統LED提升6%，支援HDR10、Dolby Vision(杜比視界)、HLG，強化亮暗對比，提升亮部區域、深化暗部區域，完美捕捉畫面所有細節。再也不用擔心看恐怖片時，畫面漆黑一片看不清楚，有了歌林75型QLED 4K聯網液晶顯示器，畫面亮度升級，成就精彩大「視」，打造劇院級饗宴，音效規格用好用滿，歌林75型QLED 4K聯網液晶顯示器，喇叭輸出功率高達15W，且支援Dolby ATMOS(杜比全景聲)與dbx-tv，真實還原音質層次與臨場感，感受被聲音擁抱的動人體驗。

下班平日回到家裡，全家人手一台手機，各自滑進自己的世界，少了家人的互動，歌林QLED 4K聯網液晶顯示器，內建串流平台外，還有影像輸出流暢播放的功能，在精彩緊張時刻，畫面不卡頓，加上低藍光護眼調控，讓全家人一起追劇、外接遊戲打怪，享受全家人簡單的幸福！

歌林QLED 4K聯網液晶顯示器搭載四核心CPU和雙核心GPU，強大處理能力，有效減少畫面聲音不同步的狀況。HDMI端子高達4個，其中可支援可變更新率（VRR）、自動低延遲模式(ALLM)、增強音訊回傳通道(eARC)等功能，有效避免遊戲畫面卡卡問題，盡情娛樂不受干擾，全家一起玩遊戲，為週末晚上增添溫馨趣味。

採用Google官方授權androidtv 11系統，內建Netflix、YouTube、primevideo等串流影視平台，掌握時下最流行的影劇內容。遙控器支援語音助理與快捷鍵，不論是想一鍵抵達想看的串流平台，或是直接聲控搜尋內容，操作簡易超方便，還可透過Chromecast無線投屏功能，投放手機/平板電腦畫面到畫面上，用大螢幕回味生活點滴。科技日新月異，最好看的螢幕，就是全家聯在一起的那一幕，用歌林QLED 4K聯網液晶顯示器，讓生活好視成真