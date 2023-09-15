政院：國民年金保險基金預算並無編列不足情況

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行政院會14日通過「113年8＋1社會福利津貼調整」，對於有報導指出，預估所需經費將近1314億元與行政院明年度預算編列的1,120億元，還短差將近194億元，質疑「編列不足」。對此，行政院15日強調，說法並非事實，國民年金保險基金預算，並無編列不足的情況。

針對有媒體報導關於明年度社福津貼預算編列等相關議題，行政院發言人林子倫15日表示，明年度社福津貼需求1,314億元，均已納編公務預算617億元及基金預算697億元，部分媒體所稱短編194億元，主要是國民年金部分，其數額已納編國民年金保險基金預算，所謂報載「編列不足」的說法並非事實。

林子倫表示，依國民年金法規定，國民年金財源除公務預算外，尚包括保險費收入、公彩盈餘等，其相關收支係納編國民年金保險基金預算，明年度國民年金整體給付支出697億元已全數編列於國民年金保險基金預算，並無編列不足的情況。

對於外界質疑，該次社會福利津貼調整是否是為了幫助民進黨2024年總統參選人賴清德選情，行政院副院長鄭文燦15日出席交通部觀光署揭牌典禮時表示，該調整是四年要按照CPI調整一次，強調是按照法定規定調整，且是按照物價指數調整後在明年1月1日實施。