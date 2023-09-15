安謀飆25％是訊號 專家：台股這族群猛過AI

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【旺得富理財網 李宗莉】軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）赴美上市，首日迎來蜜月行情，收漲近25%，分析師指出，相對AI伺服器為首的4大天王，包括緯創、廣達等紛紛走弱打底，顯示市場資金已移轉到消費性電子上游的IC設計，包括聯發科、祥碩、晶豪科、群聯、愛普、瑞鼎、矽創等共7檔可留意。

摩爾投顧分析師江國中表示，美國經濟數據強勁，市場燃起經濟軟著陸希望，美股4大指數全面收紅，目前僅剩與台股連動最密切的費半還未站回季線，一旦費半重回季線，將宣告多方全面勝出，有利台股後市。

在台股部分，籌碼面值得留意的是，外資昨日現、期貨同步大多，是否意謂外資回心轉意反多台股，值得密切追蹤，還有6月以來台幣貶值趨勢，是否由貶轉升，兩大因素將左右台股9月的格局與走勢。

江國中還建議，AI股可以暫放一邊，聯發科、祥碩大漲等同宣告「消費性電子」才是現階段王者，理由有3，包括安謀大漲、全球約12億果粉4年沒有換機、華為新機銷售奏捷，都提示今年幾乎沒漲到的消費性電子，將重返榮耀。

目前台股電子佔成交比重仍超過7成，代表電子主流地位未變，但以AI伺服器為大宗的電腦設備股，成交比重從2成多掉回1成出頭，以廣達、緯創、光寶、技嘉等4大天王為例，昨（14）日反彈、今（15）日馬上熄火走跌，顯然舊AI股仍在打底。

聰明的資金，已經移到消費性電子股，尤其大部分的IC設計股價基期低，配合庫存去化進尾聲、時序進入傳統旺季，點名以手機、面板為大宗的IC設計族群，包括龍頭聯發科、高速傳輸的祥碩、記憶體相關的晶豪科、群聯、愛普，還有面板驅動IC的瑞鼎、矽創等均可留意。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。