UAW堅持加薪40％ 福特喊會破產 底特律三雄擬同步罷工

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與底特律三巨頭的勞資協商期限將屆仍陷僵局，全美汽車工人聯合會（UAW）罷工箭在弦上，福特汽車執行長法利（Jim Farley）14日批評，UAW堅持加薪40％，恐導致福特破產。

UAW堅持加薪40％ 福特恐面臨破產

儘管底特律三巨頭讓步同意加薪20％，UAW堅持調漲幅度再加1倍到40％。福特CEO法利說重話，指工會要求加薪40％、縮減工時和養老金福利加碼的提案，會讓福特破產。

法利表示，若UAW的提案自2019年就生效，這4年下來看到的，就不是福特獲利300億美元，而是虧損150億美元，公司現在恐怕已宣告破產。

代表近15萬汽車工人的UAW已撂話，美東時間14日晚間11點59分前無法達成協議，將發動史上首次同步罷工。眼看僵局難解，UAW在期限前2小時宣布罷工計畫，UAW主席費恩（Shawn Fain）表示，他們的戰略是先選擇幾家特定工廠局部罷工，暫時不會全面罷工。

底特律三雄將首度「同步罷工」

UAW工會將有12,700名工人參與這次罷工，受到影響的工廠為福特汽車位於密西根州韋恩市（Wayne）Bronco組裝廠、通用汽車位於密蘇里州溫茨維爾市（Wentzville）的中型皮卡車組裝廠，以及Stellantis位於俄亥俄州托萊多（Toledo）的吉普車組裝廠。這三座工廠對於「底特律三雄」最賺錢的汽車生產至關重要。

UAW主席Fain表示，這是史上頭一遭，我們在這三巨頭都要罷工。當同步罷工行動在午夜展開時，他將加入福特韋恩廠的罷工糾察隊（picket line），且不排除罷工行動擴大到其他工廠，「如果我們需要卯足全力，我們會這麼做的」。

福特發布聲明表示，UAW的最新提案將使福特在美國的勞動力成本暴增一倍。這場罷工可能意味著今年UAW的分潤將大幅減少。通用汽車和Stellantis拒絕在午夜展開罷工的最後期限前發表評論。

UAW罷工 衝擊美國GDP成長

美銀對UAW可能在本周發動罷工提出警告，稱他們罷工一周將導致美國GDP減少0.1～0.2個百分點；罷工一季，美國GDP將銳減1.6～2.1個百分點。但他認為罷工行動不太可能持續一季，因為該工會應該沒有資源能支撐這麼長時間的罷工。