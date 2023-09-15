陸國家統計局公布8月70城商品住宅售價 同比有漲有降

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大陸國家統計局網站15日消息，大陸8月分70個城市商品住宅售價，與去年同期相比有漲有降，其中，各線城市商品住宅銷售價格，比上個月同期下降；比去年同期有漲有降。

一、各線城市商品住宅銷售價格環比下降。 從新建商品住宅看，8月分，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.2％，其中北京、廣州和深圳環比分別下降0.2％、0.3％和0.6％，上海環比上漲0.1％；二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2％，降幅與上月相同；三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4％，降幅比上月擴大0.1個百分點。 從二手住宅看，8月分，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.2％，降幅比上月收窄0.6個百分點，其中北京環比上漲0.4％，上海、廣州和深圳環比分別下降0.3％、0.6％和0.2％；二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.5％和0.4％，降幅均與上月相同。 8月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有17個和3個，比上月均減少3個。

二、各線城市商品住宅銷售價格同比有漲有降 8月分，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲0.6％，漲幅比上月回落0.4個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲0.3％，漲幅比上月擴大0.1個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.4％，降幅比上月收窄0.1個百分點。

8月分，一、二線城市二手住宅銷售價格同比分別下降1.6％和3.0％，降幅比上月分別擴大0.2和0.3個百分點；三線城市二手住宅銷售價格同比下降3.5％，降幅與上月相同。 8月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比上漲城市分別有25個和3個，比上月分別減少1個和2個。

70個大中城市房地產價格統計一二三線城市畫分：一線城市指北京、上海、廣州、深圳等4個城市。 二線城市指天津、石家莊、太原、呼和浩特、瀋陽、大連、長春、哈爾濱、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等31個城市。 三線城市指唐山、秦皇島、包頭、丹東、錦州、吉林、牡丹江、無錫、徐州、揚州、溫州、金華、蚌埠、安慶、泉州、九江、贛州、煙台、濟寧、洛陽、平頂山、宜昌、襄陽、岳陽、常德、韶關、湛江、惠州、桂林、北海、三亞、瀘州、南充、遵義、大理等35個城市。