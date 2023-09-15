9／15盤中熱門焦點股

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今(9/15)日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）雙動能點火 正淩按讚

連接器廠正淩（8147）今甫開市暫報80.8元，收復80元大關；不過，未幾漲勢收歛，但仍在平盤之上，於行進間清洗持股信心不足浮額，近期技術面的短中期均線已呈多頭排列格局，波段值得持續追蹤。

AI熱燒，高速傳輸需求又跟進推升矽光子及共同封裝光學元件（CPO）崛起，連接器廠正淩大啖光通訊市場大餅，正淩總經理陳言成看好2024年光通訊和醫療業績仍會續揚，繼2023年月平均營收站穩8,000萬元後，2024年將朝站穩億元大關挺進。

光通訊客戶訂單回溫，正淩8月營收大躍進，來到1.22億元，呈月增41.12％，單月及前八月營收6.82億元同步拿下歷史次高佳績，受惠8月營收撐高，陳言成表示，2023年前三季營收逐季走高態勢明朗，第三季不僅營收會優於2022年同期，在光通訊及醫療占比拉升下，毛利率也會優於2022年。

以2023年前八月產品占比言之，醫療占24.6％、航太占2.1％、含電動車在內的運輸占5.2％、工業占21.6％、光通訊占46.5％，其中尤以光通訊成長最多，較於2022年全年占比41.8％，成長了近5個百分點。

陳言成表示，除了高毛利的醫療及光通訊占比拉升外，毛利率低於均值、只達到2成的滑板車，2023年幾乎沒有出貨，也是產品組合優化的原因之一。

正淩第一大客戶為NVIDIA旗下的Infiniband高速網路技術領導者Mellanox，第二大客戶則是全球白牌交換器市占龍頭智邦，其在正淩營收占比分別達到1成、9％，2023年搭上高算力列車，出貨激增，成為拉動正淩高速連接器出貨成長動能。

陳言成指出，出貨給Mellanox的交換器連接器目前核心交換器速度仍以200G為主，400G小批量出貨，800G還在開案中，惟預期2024年400G就會進入量產。在醫療部分，2024年主要成長動能則來自於心導管，隨著2024年心導管技術由射頻燒灼進階到高壓燒灼，也將帶動新一波高速連接器及連接線商機。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（2）入主Future拚亞洲最大半導體通商 文曄超強勢登頂

半導體通路商文曄（3036），今甫開市展現超強勢登頂的漲停板氣勢，迄上午9：32的成交量僅1,113張，而目前在場外追價者仍逾4萬張紅單，令人側目。

全球IC通路版圖大洗牌！文曄14日宣佈以38億美元（折合新台幣約1,212億元）收購加拿大商Future Electronics 100％股權，預計2024年上半年完成交割。業者預估，合併後，2024年文曄合併營收將突破200億美元，近逼大聯大，角逐亞洲第一大的半導體零組件通路商。

文曄董事長及執行長鄭文宗指出，公司成立30年以來，收購方向鮮少買大型公司，只會買需要的公司，與Future在產品、客戶高度互補，完成併購對於每股純益（EPS）「有極大的改變」。

此外，文曄併購Future現金價值達38億美元，主要用自有資金和星展銀行（DBS）提供的銀行融資貸款為此次交易資金來源，並計劃透過股份發行(13.5億元特別股)，透過活化營運資金來進一步降低槓桿(4.4倍以下)。

文曄大股東主要為大聯大及祥碩，持股比重分別為19.97％及19.28％，可望受惠。(工商時報 巫彩蓮、數位編輯)

（3）盤中熱門焦點股：

1.華通(2313)：庫存去化近尾聲，加上PC產業急、短單挹注，高檔整理後再拉一波，大漲7%。

2.長榮(2603)：外資周四翻多轉為買超逾1.4萬張，買盤增強帶動股價上攻119.5元波段新高。

3.聯發科(2454)：斥資2500萬美金參與安謀IPO，市場給予掌聲，股價攻752元波段新高。

4.文曄(3036)：收購Future晉級全球3大IC通路商，今日恢復交易，跳空漲停鎖住。

5.波若威(3163)：網通族群吸金，早盤開低走高來到112.5元，創9年來新高。

6.威盛(2388)：第二季營運轉盈，法人轉為買超，股價連二日強攻。

7.裕民(2606)：運價漲不停，BDI連七紅續站3個月高點，帶量續大漲逾6%攻上50元關卡。

8.祥碩(5269)：受惠高速傳輸IC需求提升，營運逐漸復甦，股價強攻漲停。

9.世紀鋼(9958)：8月營收亮眼，連2日獲外資買超點火，放量觸漲停，勇闖天價184元。

10.勤誠(8210)：AI伺服器量產帶動，9月營收有望達9～10億元，月增幅度將明顯跳升，晨盤一度帶量走高2%，重登月線。

11.致伸(4915)：電動車題材加溫，其發展車載應用展現成果，今早拉高2%，成功突破去年高點壓力。

12.大聯大(3702)：面對文曄挑戰半導體零組件通路商地位，多方老神在在，早盤走高2%續創高點。

13.群聯(8299)：NAND Flash價格持續上漲加持，獲投信連12日買超，股價上攻474元今年新高。

14.日電貿(3090)：手機市況回溫，外資已連11買，市場資金積極卡位，早盤量增一度大漲8%。

15.智邦(2345)：矽光子夯，早盤續漲，股價連3揚。

16.前鼎(4908)：受惠800G+AI應用，光通訊廠爆發，晨盤衝漲停，續挺進16年新高。

17.上緯投控(3708)：外資昨擴大買超849張，今早吸引買盤進駐，盤中最高站上97元戰年線。

18.矽創(8016)：營運已從谷底攀升，投信連40日買超，股價創逾8個月以來新高，盤中漲13元至313元。

19.卜蜂(1215)：中元、中秋節肉品需求高峰，Q3營運動能強，一日填息後今早再漲2%，觸及百元關卡。

20.資通(2471)：投資智造新創，拓IoT版圖，今日法說吸引外資連3買卡位，衝高大漲5%，攻克季線。

21.承啟(2425)：板卡旺季，營運回暖可期，帶量彈升4%，拚返月季線。

22.輔信(2405)：8月營收雙升，致力推廣AI應用，外資認錯回補，急拉漲5%。

23.中福(1435)：補申報財報恢復交易利多，連拉2根漲停，重登30元。

24.中租-KY(5871)：揮軍生醫，啟動東協元年布局，日K連6紅，站上1個月高。

25.辣椒(4946)：端遊新品「蔚藍色法則」助陣，明年營運有望轉盈。今早拉出第2根漲停板，以30.5元強收半年線。

26.先進光(3362)：下半年筆電銷售量回穩有利營運，股價高檔震盪。

27.富邦媒(8454)：旗下momo購物網月餅銷售年增破7成，iPhone 15今晚開放預購。早盤開高急拉，站回月線之上。

28.矽格(6257)：8月營收月減1.72%，為今年次高，後續營運看正面，買盤追捧股價跳空開高創近期高價。

（時報資訊 沈培華）

（4）攻陸海空無人載具 安集臉色紅潤

安集（6477）今開出高盤後，持穩在盤上行進，無畏大盤上下震盪，顯示籌碼面相對安定，迄上午9：38的市價暫報41.9元，上漲1.82%，表現不錯。

安集近年拓展3D金屬列印市場，已與多家廠商合作產品開發，如國外無人機部件、醫療領域的植入物下顎骨、高爾夫球頭及工業產品散熱模組等。並且進入航太領域，發展陸海空無人載具系列產品。

安集於2018年購入3D金屬列印機，並結合大股東欽揚科技（機電研發）及轉投資圓融金屬粉末（金屬粉末），三家公司整合一條龍優勢，提供3D金屬列印產品從粉末設計到成品產出之完整解決方案。

安集表示，3D金屬列印無人機優點眾多，除可透過拓樸優化和多孔結構設計，降低重量、強度不減並提高續航力外，3D金屬列印一體成形的特性，不但降低組裝配件所需工時，還可縮短後續加工製程時間，且設計靈活度高，顛覆傳統製程限制，縮短整體研發週期，可直接邁入量產。

以目前無人機發展趨勢，安集未來將運用3D金屬列印之優勢，朝向陸海空無人載具系列發展。

除了基本運輸、消防、救援、監測及保全等功能，更開發地底資源探測、地表環境紀錄、海底資源探測及海底救援海底監測等功能，發揮無人機結合3D金屬列印之優勢，未來先鎖定商用國內外市場。（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（5）法說會保守看2024 華星光開盤直摜跌停板

華星光（4979）14日舉行法說會，15日股價一開盤就直接摜至跌停板價157.5元，主要是公司經營層對未來展望的看法相對保守，2024年營收估與2023年持平，導致市場投資人反手砍出持股。

法人指出，光通訊中長期將持續受惠資料中心需求，華星光產品連結至資料中心周邊而受惠，長期而言，將持續受惠此一趨勢。

然而，該公司的客戶能見度相對有限，使華星光較難判斷 2024 年具體展望，僅表示2024 年營收目標至少維持跟2023年差不多。（工商時報 李娟萍）

（6）受惠持有文曄股權 祥碩、大聯大同歡

文曄（3036）宣布以約新台幣1212億元現金收購加國IC通路商Future Electronics公司100％股權，完成收購將進一步挑戰大聯大（3702）霸主的地位。文曄今（15）日開盤後旋即跳空漲停抵80.6元，攜手持有文曄19.28％的祥碩（5269）齊奔漲停。

大聯大（3702）雖也持有文曄19.97％持股，文曄傳喜訊也同樣站光，不過，一旦文曄完成收購加國通路商後，對其產業地位形成威脅，因此，早盤股價小漲約1~2％。

文曄早盤開高後火速拉上漲停，至上午9點45分時，成交量僅有1,155張，仍有逾4萬張市價及漲停價買單高掛。

祥碩今一股價同受激勵，一早直接以漲停1,215元開出，但漲停未鎖住，至9點45分時股價小幅滑落至1,195元，成交量放大至1,500多張，不到1個小時，就比昨天全場的1,492張多。

（7）陸工紙市況不會再壞 榮成回神

工紙大廠榮成(1909)儘管對中國大陸2023年旺季效益仍審慎看待，表示尚待進一步觀察，但預期中國大陸工紙產業已落底、狀況不會再壞，且榮成第三季損益狀況已有明顯改善，將持續聚焦內部降本改善，在需求顯著回升前做好準備。

榮成股價8月中下探14.3元的近10個半月低點，隨後於14.5～15.2元低檔盤整，今（15）日開高後走揚1.34％至15.1元，早盤持穩紅盤、領漲造紙類股。三大法人近期亦偏多操作，本周迄今買超達1345張，其中外資買超1134張、自營商買超211張。

榮成2023年8月自結合併營收40.2億元，月增12.88％、年減9.05％，回升至近3月高，營業利益0.26億元，較7月及去年同期顯著轉盈。惟受業外虧損加劇拖累，歸屬母公司稅前虧損0.62億元，虧損幅度月增21.31％、年減達72.17％，稅前每股虧損0.04元。

累計榮成前8月自結合併營收303.73億元，年減13.02％、續處近3年同期低點，營業虧損4.46億元，較去年同期獲利1.2億元顯著轉虧。歸屬母公司稅前虧損10.49億元、較去年同期獲利0.28億元顯著轉虧，稅前每股虧損0.79元。

榮成財務長暨發言人王瑞榮昨（15）日受邀法說時指出，今年台灣獲利恢復穩定，但中國大陸解封後終端需求未完全恢復，且經濟復甦速度不如預期，拖累集團整體營運明顯虧損，但整體虧損狀況已逐季收斂好轉。

王瑞榮表示，榮成5月本業營運已轉正，但6、7月再度小幅虧損，判斷主要由於中國大陸大廠6月後無停機計畫，導致工紙市場供給增加所致。不過，經過2個月的供需調整，榮成8月本業營運已轉盈，8月後原紙庫存也有明顯去化。

展望後市，王瑞榮指出，中國大陸景氣復甦速度雖不如預期，但工紙及紙箱需求均逐月增溫，特別是包裝市場用紙。在各大廠無明顯停機的情況下，8月底工紙價格仍有小幅漲價，顯示中國大陸經濟仍持續復甦，認為工紙市場目前應已位處谷底，狀況不會再差。

不過，王瑞榮也坦言，雖然8月下旬中國大陸成品紙價有所提升，但僅小漲2～3％，與以往旺季相比仍有段距離，目前還看不到何時會出現明顯爆發成長跡象。因此，今年9～12月的產業旺季是否還能迎來一波漲勢，目前仍有待觀察。

王瑞榮表示，榮成近幾月銷量有拉高趨勢，目前第三季看來損益狀況已有明顯改善。面對時序進入工紙傳統旺季，但產業景氣何時能脫離谷底仍狀況不明下，將持續專注於內部降本改善工作，為市場景氣波動回升前做好準備。（時報資訊 林資傑）

（8）AI整格局未變 轉機有譜 短多資金轉入航運與IC等族群

台股周五盤面上，短線以航運股與消費性電子之IC族群表現強勢。

IC設計龍頭聯發科盤中漲逾3%、愛普漲近4%、祥碩上漲逾8%。另外，驅動IC的聯詠、矽創與瑞鼎等也表現不錯。

航運股今走勢也相對搶眼，不僅貨櫃三雄勁揚，盤中長榮一度觸及漲停板，中場則大漲逾9%、陽明、萬海漲約4%。散裝族群裕民和新興漲幅皆逾7%。

另外，電子股之PCB族群也表現雀躍，華通大漲近7%，欣興漲逾2%，南電上漲約4%，健鼎也漲近6%。

人工智慧（AI）族群則漲跌互見，仍呈中期整理格局，目前廣達小漲，緯創平盤，技嘉下跌近2%。（工商時報 數位編輯）