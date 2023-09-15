《國際經濟》全面封殺華為、中芯？ 美眾議員要拜登「一個都別放過」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】以美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）為首的10名共和黨眾議員周四聯名致函美國商務部負責工業和安全事務的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez），要求華府全面制裁中國最大手機廠華為和中國最大晶圓代工廠中芯國際。

華為Mate 60 Pro系列顯示兩家中國公司似乎已經取得技術突破的消息在華府掀起軒然大波，美國府會開始激烈討論那些旨在遏阻地緣政治對手的制裁措施到底成效如何。

在這封聯名信中，議員們認為華為新機顯示當前的制裁措施並未發揮作用，並呼籲拜登政府完全斷開美國供應商與華為及中芯國際的業務往來。

他們並要求商務部將中芯、華為及其所有子公司都列入「實體清單」，也就是所謂的貿易黑名單，且不僅應對這些公司實施貿易限制，也應該撤銷所有已經發放的許可並停止核發新許可，同時應對兩家公司的高階主管提出刑事指控。

華為最新發布的高階智慧手機採用中芯國產的7奈米晶片，遭懷疑可能取自於美國技術，違反了美國對華為和中芯實施的貿易禁令。

根據TechInsights為彭博進行的拆解，除了主要的處理器之外，華為Mate 60 Pro系列採用的中國零組件比例異常高，顯示該國在自主技術研發方面取得顯著的進展。

美國商務部日前宣布已經就華為最新款智慧手機搭載的中國製先進晶片展開正式調查。