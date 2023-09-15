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住宅需求熱 美國REITs獲利逆勢上修

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台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝15日指出，美國養老社區、工業、住宅需求熱絡，使得在大部分電子業面臨業績衰退之際，美國REITs第二季財報逆勢轉佳，高達65％優於市場預期，較前一季的45％高，也帶動高達75％的美國REITs企業上修2023年獲利展望，整體市場獲利成長率上修至4.4％。

隨著美國聯準會（Fed）升息進入尾聲，美國REITs將迎接第四季多頭行情，美國REITs指數（RMZ Index）年底上看1,300～1,400，現在正是布局甜蜜點。

李文孝表示，工業物流第二季需求熱度不減，整體租金成長與承租率皆維持高峰，第二季工業用地租金平均每平方英尺7.29 美元，同比上漲7.4％，港口市場的租金漲幅保持最高，其中內陸帝國的租金增長了17.1％，洛杉磯增長了12.8％，紐澤西增長了10％，波士頓增長了9.7％，橘郡增長了9.2％。

養老社區入住率第二季上升至85％，新開工量下降6成，庫存下降至4.9％，整體仍處於供不應求狀況，租金成長率第二季持續上升至5.7％，創金融海嘯來新高。

李文孝表示，就中長線來看，美國短期通膨雖偏高，但趨勢快速下降，Fed預測今年底核心個人消費支出物價指數（PCE）將回落至3.3％，明年通膨水準將在2.0％～3.0％，長債將緩步向下，Fed今年內應會停止升息腳步。

而在經濟趨緩，貨幣偏向寬鬆的環境下，投資REITs是相對較好的選擇，因為房地產與其他金融投資（例如股票和債券）的相關性較低，因此，將房地產納入現有投資組合中可以分散風險，另一個優點是在利率將走低環境中，REITs因具有收益性，吸引力大幅提升。

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