AI還有「矽」！老手點名8檔逾半漲停 其中2檔賺爆

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【旺得富理財網 馮恩惠】AI沒有over還有戲！矽光子技術突然爆紅，就是因為AI，像蘋果早就默默在做，而台積電也傳攜手博通、輝達，全力搶攻矽光子商機，要一舉解決散熱跟傳輸速度的問題，最快明年迎大單。分析師表示，高速傳輸必定是未來AI普及關鍵，看好矽光子與共同封裝光學元件（CPO），點名台積電、台星科等8檔，其中2檔EPS飆增近5成、1.5倍，股價也連2天漲停，買盤早就聞風卡位！

萬寶投顧分析師賴建承表示，人工智慧（AI）並非狹隘的只有伺服器相關，還包括了高速運算、工業電腦、智慧醫療等，由於AI應用廣，如何讓巨量資料傳輸速度更快且訊號無延遲呢？

傳統以電作為訊號傳輸已不敷需求，近期傳出台積電與博通、輝達等共同開發矽光子，是將電轉換成傳輸速度更快的光，市場樂觀期待以矽光子為製程基礎的超高速運算晶片。由於AI、社群網站、電商、影音串流等帶來巨量數據流量，推升超大資料中心建置數量，AI對800G光纖模組需求大增。

高速傳輸是未來AI普及關鍵，譜瑞-KY、訊芯-KY、前鼎、上詮與波若威都亮漲停

此外，為了大幅縮短交換晶片與光模組間距，並減少訊號傳輸的路徑長度，因此將矽光晶片、交換器晶片、RF晶片等裝配在同一個插槽，形成共同封裝光學元件（Co-packaged Optics，CPO），研判將成為未來趨勢。

賴建承強調，高速傳輸必定是未來AI普及的重要關鍵，昨（14）日千金股譜瑞-KY（4966）漲停，就是很明確的例子，而矽光子與CPO更是未來不可或缺的關鍵科技。這包括CPO封裝技術的台積電（2330）、日月光投控（3711）、台星科（3265）、訊芯-KY（6451）等，其中訊芯-KY，第2季EPS 0.76元，較第1季0.52元，EPS成長率46.2%，股價連2天漲停。

光通訊模組的前鼎（4908），第2季EPS 0.67元，較第1季10.431元，EPS成長率155.8%，股價也是連2天漲停，也帶動了光纖股的上詮（3363）與波若威 （3163）等攻上漲停，顯示「矽光子& CPO概念股」已成為AI的新星，其它包括CPO測試介面、交換器板材、光纖陣列/連接器、CPO交換器、CPO設備、矽光雷射磊晶片，及其他光通訊模組等將是焦點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。