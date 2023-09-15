《電週邊》東京千葉電玩展 微星電競新品重磅出擊

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【時報記者任珮云台北報導】MSI微星(2377)將於9月21日至9月24日參加在日本千葉市幕張展覽館舉辦的東京電玩展(TGS)2023。今年的TGS首次全面恢復實體展覽並取消入場年齡限制，參展商們將有更多的空間展示最新的遊戲和產品，未滿12歲的玩家們也可以自由進入展場，吸引更多的家庭前來參觀。

另外，今年的TGS VR將以遊戲島為主題，下載APP後，透過電腦、VR設備及智慧手機皆可免費進場，讓無法親臨現場的玩家們透過虛擬實境技術，也能享受到這場身歷其境的遊戲盛會。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「身為全球電競領導品牌，MSI微星科技一直與粉絲和玩家保持密切的交流和互動，東京電玩展2023的全面回歸讓我們有機會展示最強大的產品陣容和創新技術，為玩家們帶來奢華電競的體驗。」

MSI微星科技將在專屬展區重磅展出全系列電競新品，包括筆記型電腦、顯示卡、螢幕、主機板、電競周邊配件，以頂尖的產品陣容強勢回歸，為玩家打造完整的電競體驗。

Alpha 17是MSI微星科技首次將NVIDIA GPU與頂級 AMD CPU相結合的電競筆電，搭載最新的“Dragon Range”AMD Ryzen 7000 HX 系列CPU和NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU，為遊戲玩家提供全新水平的遊戲體驗。

MSI微星科技SPAITUM M570 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR固態硬碟，具有迅雷般的讀寫速度，最高可達12400/11800 MB/s。結合MSI微星科技被動式散熱設計和優異的核心散熱導管，將熱量傳輸到散熱鰭片表面上，實現高效空氣流通，釋放1TB、2TB和4TB容量的驚人傳輸速率。

MAG 275CQRF-QD利用動態奈米顆粒層並採用QD Premium Color，是電競顯示器的最高標準，量子點技術和高色彩模式，更能提升畫面層次感及保真度，提供最清晰的色澤。Rapid VA面板最適合於快速移動類型的射擊、模擬賽車或即時戰略等遊戲，透過170Hz刷新率及1ms GTG反應時間可大幅領先於競爭對手。