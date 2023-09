金普會後 金正恩現身俄戰機工廠

【中時新聞網 黃凡甄】北韓領導人金正恩13日在俄國遠東地區與俄羅斯總統普丁會面,商談雙方未來的軍事合作計畫。不過結束會談後,金正恩並沒有直接返回平壤,接下來還會多待幾天,參觀俄國的戰機製造廠與太平洋艦隊。

根據美聯社、BBC報導,北韓和俄國對這次金普峰會行程保密到家,繼兩人週三在俄羅斯東方太空發射場會面後,金正恩就消失在媒體面前,直到今(15)日再度出現在「阿穆爾河畔共青城」(Komsomolsk-on-Amur),參觀軍用與民用航空工廠。

塔斯社報導指出,當地工廠負責為俄國生產最新型戰機,包括蘇愷35(Su-35)、蘇愷57(Su-57)戰機。

接下來金正恩還將前往海參崴(Vladivostok)視察俄羅斯太平洋艦隊,拜訪大學等設施。根據社群媒體Telegram上的資訊顯示,共青城部分道路封鎖,另外也有網友拍到身穿俄羅斯傳統服飾的婦女離開火車站,猜測可能是歡迎隊伍的一部分。

美聯社指出,金正恩此行回程參訪戰機製造,或許與他和普丁的交易有關。美國華府曾示警,金普峰會可能促成雙方軍武與衛星技術交換,若合作屬實,美方將毫不猶豫祭出制裁。

不過根據普丁陳述,俄羅斯將遵守國際制裁規範,不會向北韓購買武器。另外他也表示正向平壤提供人道援助,雙方在運輸和農業等領域「有許多有趣的計畫」。

