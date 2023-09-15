前往主要內容
工商時報LOGO

台鐵便當70年前只要2元？阿公級鄉民曝真相

  • 中時新聞網
台鐵便當菜色多樣又美味，每到用餐時間就就大排長龍，一個便當60至150元不等。圖／本報資料照片
台鐵便當菜色多樣又美味，每到用餐時間就就大排長龍，一個便當60至150元不等。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 方翊倩】台鐵便當菜色多又美味，常常販售時間還沒到就大排長龍，一名網友在批踢踢貼出民國41年的台鐵便當菜單，1個便當2元、沙士汽水3.5元、咖啡2元，原PO好奇「為何汽水比咖啡貴，甚至1瓶汽水可以買1個半便當？」有網友表示，「汽水當時是新技術，物以稀為貴」。這篇文章也釣出阿公級網友說明「以前賣飯都沒有盒子，那個2元是『借盒子』。」一票鄉民驚呆。

一名網友在批踢踢發文貼出民國41年的台鐵便當菜單，「台鐵鐵路便當70年前賣2元，不知道現在賣多少了？」一張泛黃、褪色的菜單上寫著「15、16車次再加售『鐵路便當』每盒2元。」特別的是火腿三明治一份4元、汽水每瓶3元、沙士汽水則要3.5元，看起來都比主食還貴。

許多網友都認為「汽水是一個新發明物，所以比較貴」、「汽水是奢侈品，通常是好幾個人分1瓶」、「汽水是國外的高級品當然貴」、「當時大家直接買路邊飲料，玻璃瓶的感覺比較衛生，汽水就是這樣崛起的。」

仔細看菜單，上面品項寫著「火車大菜15元、火車飯5元」，資深鄉民解答「年輕人，以前賣飯都沒盒子，它那個2元是『借盒子』，所以2元只是個盒子！」一票網友驚呆「樓上80歲了嗎」、「這要阿公級的才能考古！」

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00929爆出28.8萬張天量 外資大砍逾5萬張

  2. AI股人走茶涼？廣達林百里：兩族群再旺10年

  3. 不存股也能爽吃高股息ETF豆腐？專家：這4檔等著被買爆

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。