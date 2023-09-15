水淺撈小魚 9月漲小不漲大

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台股八月營收公布，不但連四月成長，且為今年最高、歷年同期第三高；隨NB／PC補貨、汽車零組件將進入旺季、塑化產品也止跌，雖AI相關股拉回，次族群還是有出頭者！

剛公布的上市櫃公司公布八月營收，合計繳出三．三一兆元的成績，月增一．五％、年減七．八％，不但連四月成長，且為今年最高、歷年同期第三高，且目前估計九月出口可能介於年減二％到年增二％，也就是最快九月結束連十二黑並轉正，但基期因素占比較高，十月出口可能再度轉年減，真正由衰退循環逆轉為成長循環的「拐點」，將落在十一月。

九月創高家數有機會續增

雖然八月營收還是衰退，但由於庫存調整已近尾聲，加上蘋果新機拉貨，九月營收應該會較八月成長，第三季營收將較第二季增加，且第四季營收成長幅度將會更大。此外，八月營收創新高家數有五六家，多於七月的四四家，雖少於去年八月的一一五家，主要是去年基期高，但值得注意的是八月營收較七月成長家數有一一四九家，等於超過六三％的公司營收有月增表現，顯示景氣的確逐漸向上，且創今年營收新高的公司也增多。

展望九月，法人認為庫存調整已近尾聲，近期包括景氣燈號分數增加，且外銷訂單衰退幅度收窄，加上九月有蘋果新機拉貨效應，創高家數應有機會再成長。

當然美中經濟影響台灣景氣，美國景氣的確是好，物價也上漲，不過去年基期已墊高，一般預期八月通膨率不再創高機率大，所以預計九月將不升息，頂多十一月再升息一次。近期美元指數走強，亞洲貨幣貶，但是當人民幣創下十六年來新低七．三四九，中國人行十一日午間宣布，召開全國外匯市場自律機制專題會議，強調金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，且傳出人行九日已召集各家銀行「喝咖啡」，特別提醒部分銀行購匯規模偏高的問題，以期緩解人民幣下跌壓力。但是中國經濟成長三頭馬車─外資投資、內需及房地產雖反彈，但並不很強。而人民幣從貶破六．九以後就開始見到政策喊多，但是依舊貶破七．三關卡，預估調整時間需較久；倒是日本發聲，通膨率若超過二％，零利率政策可能微調，日圓也止貶，使得亞洲貨幣這波貶值趨緩，但要逆轉大幅升值機率不大，年底前可能是貶貶停停。特別是美元走強，而國際油價七月以後在產油組織一再減產下，價格慢慢從七○．四美元彈升至八八美元，彈幅達二三％，將削減一般百姓購買力，進而延緩景氣復甦。

籌碼沉澱後有利再攻

外資八月賣超台股一二四○億元、九月份又賣超五○六億元，第三季以來賣壓沉重，雖然今年累計仍買超台股約五百億元，但實際總買超金額已大幅縮減，對於台股自然壓力較大。但是台股八月月線僅收跌五一○點，今年依舊上漲十六％左右，主要是市場資金相當多，尤其是近幾年興起的ＥＴＦ，投入股票市場規模金額超過一．三兆元以上，所以也可以看到投信可以連續買超近三十個交易日。

不過，最近需要面對原本高持股的ＥＴＦ賣壓，因為這次不少規模夠大合計超過五千億元以上的ＥＴＦ，持股幾乎有超過一半是ＡＩ供應鏈相關股，包括廣達、技嘉、華碩、緯創、英業達、緯穎、光寶科等，當股價高漲時，對於以高殖利率選股的ＥＴＦ，將面對殖利率變低換股現象；再者國內投信旗下的科技基金，除了台積電、台達電、世芯ＫＹ、創意…等外，也持有相當多的ＡＩ代工股。一旦有一方面籌碼出現鬆動，就可能必須接受賣壓測試，尤其當這些個股的融資張數今年累計增加五至十萬張，未來若要出現第二段上漲，就必須先經過籌碼以及周ＫＤ值沉澱、下降的時間或空間整理。

所幸就如同美國科技股一樣，輝達、超微股價拉回，但是谷歌、亞馬遜、臉書、戴爾等姿態還是很高，這次美國強漲，特斯拉扮演功臣，摩根士丹利看好特斯拉Dojo超級電腦前景，提高特斯拉目標價至每股四○○美元，就是還有六成上漲空間，推動特斯拉周一股價飆升逾十％。

特斯拉於今年七月開始投產用於訓練自駕汽車人工智慧（ＡＩ）模型的超級電腦，並計畫到明年為止在Dojo超級電腦上投入超過十億美元。摩根士丹利分析師表示，特斯拉的Dojo將推動自駕計程車（robotaxis）及其軟體服務的普及，有望推動市值提高近六千億美元、或七六％。而臉書也發表大型運算模型，加上微軟部分，這些都是輝達主要客戶，所以輝達未來仍具一定上漲潛力。（全文未完）

文／方亞申

全文及圖表請見《先探投資週刊2265期精彩當期內文轉載》

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◎特別企劃：塑化業谷底反彈 拐點將至

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