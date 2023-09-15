《國際社會》日本男性上班族真命苦 午餐只吃銅板便當存錢

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據日本財務顧問公司Lendex調查，近半數當地20至50歲，領固定薪水的男性上班族，平均午餐花費不到500日圓，約3.3美元。這些受訪者中，有的是沒有加薪，有的則是希望在萬物齊漲的環境下，多多少少能存一些錢。

當這些民眾被問到，平常上班時吃午餐要花多少錢時，有4成左右回答500到1000日圓之間，約26%自己帶便當不外食，23%左右是低於500日圓。因此，綜合以上約有一半花不到500日圓。

日本上班族男性中午吃這麼省，每個月能存多少錢，約43%表示不到3萬日圓，約200美元，18%左右是3到5萬日圓，約340美元。Lendex統計，這表示超過60%接受訪問的人，如此地縮衣節食都還存不到5萬日圓。

在儲蓄方面，約23%不到100萬日圓，約6,800美元，其次是15%至少有3000萬日圓，約20.4萬美元，明顯呈現兩極化。再來，1000萬日圓，約6.8萬至2000萬日圓的有14%左右，以及13%的在100至300萬日圓。

有位中年日本男性上班族直言，日本現在出現通膨，物價一個比一個還要高，這是過去幾十年在通縮時想都沒想過的。很多公司沒有供應免費午餐的員工，只能拿著硬幣500日圓，去街頭巷尾尋找便宜又大碗的便當來充飢。