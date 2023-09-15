《美股》消息面：衝著中國來 美將嚴格審查外國投資；美元創半年高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國財長葉倫周四出席國會聽證會時表示，國家安全是美國政府最優先考量的重點，將確保境內的外國投資符合國安標準。外國投資委員會（CFIUS）會根據全球經濟局勢變化進行外資審查，尤其將考量中國因素，CFIUS會嚴格執行審查工作。

●在華為推出採用國產7奈米晶片的先進5G手機後，以美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）為首的10名共和黨眾議員周四聯名致函美國商務部負責工業和安全事務的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez），要求拜登政府全面制裁中國最大手機廠華為和中國最大晶圓代工廠中芯國際。

●美國勞工部公布，上周（截至9月9日）初領失業給付人數增至22萬人，但略少於市場預期的22.5萬人。截至9月2日止當周，美國續領失業金人數周增9000人，為168.8萬人，少於市場預期的169.3萬人。

●美國8月最終需求生產者價格指數（PPI）月漲0.7%，高於市場預期的月漲0.4%。與去年同期相比上漲1.6%，亦高於市場預期的年漲1.2%。核心PPI月漲0.2%、年漲2.2%，較7月份的月漲0.3%、年漲2.4%放緩，並符合市場預期。

●受汽油價格上漲帶動，美國8月零售銷售額月增0.6%，超出市場預期的月增0.2%。排除汽車的零售銷售額月增0.6%，高於市場預期的月增0.4%。

●美國最新發布的經濟數據意外強勁，周四美元指數一度上漲0.64%，報105.44，創下一周以來最大漲幅和3月9日以來最高價。歐洲央行升息25個基點，但暗示可能是最後一次升息，周四歐元一度貶至1.0629美元，創下3月17日以來新低，尾盤仍跌0.9%，報1.0635美元。

●中國人行今年第二度調降存款準備金率25個基點以提振經濟，以及美國最新發布的數據顯示經濟仍然強韌，周四國際油價連漲第4天，紐約期油收漲1.64美元或1.85%，報每桶90.16美元，為10個月來首度突破每桶90美元大關，盤中一度升至90.68美元，再創去年11月以來新高價。倫敦布蘭特期油收漲1.82美元或1.98%，報每桶93.7美元。