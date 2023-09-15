《國際金融》ECB未講利率達峰值 市場緊盯降息

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲央行(ECB)在周四宣布升息25基點(1碼)，基準利率來到4%的歷史新高，並暗示升息周期已經接近終點，該最新政策立場符合外界預期。周四歐元區債券殖利率下滑，歐元下跌，泛歐Stoxx 600指數則上揚。

然而外界較少注意到，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在ECB聲明稿之後的記者會上，在答覆媒體詢問時說，ECB並未表示利率已經到達峰值，也沒有討論到「在足夠長的時間內」維持高利率的意思是什麼。

行長指出，現在判斷利率是否已達峰值，還為時太早，「我們不能說利率現在已經到達峰值」，雖然歐洲央行認為，利率已經為通膨回落到目標做出「重大的貢獻」，但是下一步的利率變動，「將取決於數據」。

整體觀之，外界最關注歐洲央行發出的一個核心訊號，即利率將在「足夠長的時間內」保持在高水準，以協助降低通膨。

道富銀行SPDR ETF部門策略師Jason Simpson表示，從表面上看，歐洲央行的言論告訴我們，利率的高水準將持續一段時間。

富達國際(Fidelity International)全球總體經濟學家Anna Stupnytska說：「我們認為，市場定價將在未來幾天和幾周內，開始反映(較長期和較高的利率水準)」。顯示周四的樂觀情緒部會持續太久。

LSEG的IFR市場部門策略師Divyang Shah說，市場沒有推遲降息的預期，顯示出ECB政策前景的不確定性。

歐洲央行周四也下調了今年經濟成長預測。

Legal＆General投資管理的經理Simon Bell在談到利率預期時說，市場對利率的定價與歐洲央行的經濟成長預測，兩者之間存在落差情形，「如果市場相信ECB的成長預測，他們就不會以溫和衰退來定價」。