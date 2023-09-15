林百里：廣達不愁訂單 供應鏈缺料「沒米煮飯」

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【中央社記者吳家豪台北15日電】人工智慧（AI）伺服器市場火熱，但近期因輝達（NVIDIA）AI晶片供不應求，供應鏈飽受缺料之苦。代工廠廣達董事長林百里今天指出，「訂單我是不愁」，要看供應鏈，「我們是煮飯的，沒有米不行」。

林百里上午出席2023台灣人工智慧（AI）年會，以「迎向未來˙與AI共舞」為題發表演講，會後接受媒體採訪時作以上表示。

林百里說，AI還在起步，好的應用很多，AI可以取代文書和管理工作，對於缺工的公司是好事，被逼著自動化、AI化，相信10年後世界應該會變不一樣。然而相較於其他國家，台灣發展AI還是比較慢，需要政府和民間一起大力推動AI應用，使得台灣更有競爭力。

媒體詢問AI未來的成長幅度，林百里表示，AI需求很大，感覺上不會受到景氣影響，很多新的投資都往AI，有投資就代表有需求。廣達做機器設備，就放在那邊，問題是供應鏈趕不上。

談到人類工作未來是否被AI取代，林百里透露，廣達內部設有專案小組，研究如何使用GPT（生成式預訓練模型）、AI技術，效果慢慢顯現，也用AI防堵資安問題，由資訊長與資安長一起合作。

針對政府將推出AI規範，林百里認為，這是個很大的議題，要坐下來好好談。從2004年開始，AI演變很多，以前覺得很慢、不好用，現在覺得很快，已經不一樣了。

他坦言，很多新應用都讓人擔心，例如過去飛機發明後，民眾很擔心安全，現在很多人都坐飛機，只需要做好管理。自駕車也有人擔心安全問題，但也沒出事，如果出事都是意外。

林百里在演講提到，AI還在黎明時刻，未來10到30年AI都是一門藝術，現在是AI的革命時代，他抱著國父革命的心情看待AI。此外，人性與AI如何取得平衡，也是重要議題。

林百里認為，以後只有兩種人，一種懂得用AI，另一種不懂得用AI。AI帶來很好的機會，是每個人都會參與的時代革命。

林百里強調，AI算力革命，已經加速超越摩爾定律。摩爾定律指出每18個月運算能力會翻倍，AI發展曲線從2000年開始與摩爾定律曲線交叉，需求一路往上，現在AI算力每3個月就翻倍。

隨著繪圖處理器（GPU）超級算力崛起，林百里觀察，超級電腦革命需要非常大的算力，台灣擁有獨特地位，能提供硬體且熟悉供應鏈，這是台灣很有競爭力的關鍵。