為了結盟對抗中國、俄羅斯和北韓的挑釁，美國積極厚實本身的科技能力，美國政府挹注資源到半導體和電動車產業，結盟盟友日本與台灣，美國與盟友均提高國防科技技術能力。今年台美日股市同步出現多頭漲勢，同步受惠地緣政治效應。

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯、中國和北韓結盟態勢明顯，對抗以美國為首的北約和印太組織。俄羅斯已深陷俄烏戰爭泥沼，美國和北約組織以長期戰方式來拖垮俄羅斯國力。俄羅斯國力衰退後，中國已成為美國頭號戰略對手，拜登政府除了對中國封鎖新科技外，積極拉抬盟友圍堵中國勢力外擴，挹注資源給盟友。美國積極強化自身競爭力，今年美股是全球股市多頭指標，日股與台股同步走高。

從國際股市的角度觀察，美股多頭趨勢下，日股與台股是最大受惠者。美國拉抬盟友圍堵中國，除了備戰自己的科技實力，要給予願意站在美國這方盟友好處，在科技技術能力的結合，同時給予盟友商機。美國最大的能耐就是擁有全球最大的市場，誰能做到美國市場的商機就是未來企業獲利的保證。

今年來日圓匯價從一二七．二四貶到一四七．八七，帶動外銷股獲利強勁成長，是今年日股表現強勢的關鍵，也是世界指數表現最好的市場。如果不是美國挹注資源給日本，日圓也不會貶到讓日本經濟有這麼舒服的價位。日本ＣＰＩ年增率連續十六個月超過二％的日銀通膨目標，經濟正步上坦途，如果不是戰狼中國的關係，日本可能也不會有這麼好的發展機會。日本藉由戰狼中國發展自身的國防科技，未來幾年國防支出可望達到ＧＤＰ的二％，還能得到美國軍事技術的合作，帶動軍工股這兩年股價表現強勢。

台灣半導體聚落最完整

台股則是圍堵中國下另一個受惠市場，台灣是全球最完整的半導體聚落，半導體供應鏈整合能力優於矽谷，讓台灣有能力製造出品質優異且價格划算的半導體產品。美國的半導體強項在於上游的ＩＣ設計，台灣半導體供應鏈從一九九○年代後期至今，與美國企業緊密結合。台灣半導體的製造、封測供應鏈最大客戶就是美國企業，台灣也是全球最大伺服器出口大國，全球八成伺服器電腦是從台灣出口。一八年美國開始圍堵中國後，美國客戶要求主要伺服器業者不得從中國代工廠出口，而是要從台灣出口。因此，這次ＡＩ在美股掀起浪潮，只有在台股全面發酵，就是因為台灣早就是伺服器出口大國，伺服器供應鏈早就和美國雲端運算大廠建立好長期合作夥伴關係。對國際雲端運算大廠來說，除了台灣也沒有其他地區的組裝技術與價格有能力與台灣業者競爭，是友岸外包的最佳典範。

台美科技業完美結合

以Nvidia成功範例為例，早在Nvidia是科技新創時期，台積電就是Nvidia的代工廠。Nvidia成立初期，也曾經因為資金拮据拖欠貨款，台積電看好Nvidia產品潛力給予不離不棄的資源挹注，才能成就今天Nvidia的ＡＩ龍頭霸業。Nvidia執行長黃仁勳坦承，沒有台積電的先進製程配合，就沒有Nvidia高階ＡＩ晶片的誕生。不僅Nvidia，超微、博通、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌都與台廠供應鏈關係密切。微軟和谷歌甚至看好台灣在亞太區域優越的地理位置，在台灣成立亞太技術研發中心，台灣供應鏈搭著這谷趨勢跟著美國科技大咖一起成長。假如沒有台廠供應鏈的配合，美國科技大咖也無法有今日的成就和獲利表現，台美業者密切的合作關係，台灣供應鏈沒有出自己的品牌，不會與客戶成為競爭對手，幫客戶保密商業機密，都是台廠的優勢。（全文未完）

文／魏聖峰

全文及圖表請見《先探投資週刊2265期精彩當期內文轉載》

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