經濟部率團於馬來西亞分享智慧製造政策推動成果

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經濟部日前於馬來西亞吉隆坡舉辦「APEC智慧製造政策推動國際論壇」，共有臺灣、馬來西亞、越南、新加坡、美國、泰國等6個APEC經濟體的產學研界參與，共同探討智慧製造政策制定、研發與產業化經驗。

重要來賓包括馬來西亞科學、技術和創新部副秘書長Datuk Ts. Dr. Mohd Nor Azman Bin Hassan、越南自動化公會副秘書長Dr. Do Manh Cuong、馬來西亞中小企業工業公會總會長Mr. Ding Hong Sing等。會中大家皆認同推動智慧製造的重要性，也稱讚臺灣「智慧機械雲平台」對於傳統產業特別是中小企業推動數位轉型幫助甚大，值得各國學習借鏡，期盼未來能促成各APEC經濟體緊密合作，協助產業數位轉型，提升區域內供應鏈韌性。

經濟部技術處簡任技正張能凱在會場致詞提出，受到勞動人口持續減少及疫情影響，產業面臨人力不足、重建生產基地與供應鏈重組的挑戰，為此，導入智慧製造技術，將雲端運算服務形式應用在產業尤為關鍵，過去4年來，經濟部回應國內產業需求，推動雲端製造服務的研發計畫，以豐碩成果證明以政府主導，公會提供產業需求，法人研發落實的三方合作模式極為有效。如2017年經濟部與機械公會合作，補助工研院等法人單位推動智慧機械雲計畫，成功協助業者轉型並開拓新服務模式，佈局馬來西亞、泰國、越南等新南向市場，並衍伸新創公司「佳研智聯」，成功將臺灣科技專案成果推展國際。期盼透過本次論壇，促成各經濟體交流，共同提升區域內智慧製造與供應鏈重組能量，創造區域經濟繁榮。

工研院智慧機械科技中心執行長陳來勝表示，由工研院等法人開發的智慧機械雲就像機械業的雲端商店，讓廠商能一站即下載所需的雲端軟體技術，且適用於不同廠牌的機上盒，大幅降低數位轉型門檻及成本，目前在平台上已有已有48家店中店、201個App上架、超過116家廠商導入使用，並已協助臺灣第一大塑膠射出成型廠商藉由機械雲開發的塑橡膠智慧化模組，幫助終端製造業者打造智慧化綠色產線，協助其爭取上億之東南亞國際訂單，以及外銷歐美及東南亞等市場機會。

本次論壇重點為探討智慧製造發展趨勢與案例，邀請臺灣、新加坡、越南、馬來西亞、美國等五個APEC經濟體的產學研專家，分別以「智慧製造政策制定與推廣經驗」、「智慧製造未來趨勢與智慧製造各階段轉型重點」、「智慧製造解決方案與政策衍生之新創公司案例說明」、「業界代表分享成功案例、實施成果介紹」、「智慧製造遠距協同工程應用」為題進行專題演講。

論壇也特別安排參訪馬來西亞當地的智慧製造產業塑料射出零件金屬化MYM Technology公司以及智能運輸業創奕能源公司，向國際展現臺灣業者在不同領域佈局海外，推動智慧製造轉型應用及技術實務成果。