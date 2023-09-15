9／15期貨市場掃描

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美股

英國低功耗處理器設計商安謀（ArmHoldings）掛牌首日股價飆高、激勵科技股走強，加上優於預期的經濟數據緩解衰退疑慮、卻未推升聯準會（Fed）下週升息機率，帶動美國四大指數全面走高。

道瓊工業平均指數9月14日終場上漲0.96％（331.58點）、收34,907.11點，創8月15日以來收盤新高，站上50日移動平均線。那斯達克指數上漲0.81％（112.47點）、收13,926.05點，站上50日移動平均線。標準普爾500指數上漲0.84％（37.66點）、收4,505.10點，站上50日移動平均線。費城半導體指數上漲0.67％（23.78點）、收3,584.23點。

軟銀（SoftBankGroupCorp.）旗下Arm的ADR14日終場收在63.59美元，較IPO定價（51美元）飆漲24.69％，市值直逼600億美元。投資ArmIPO的大客戶輝達（NvidiaCorp.）、台積電（2330）ADR、蘋果（AppleInc.）、Google母公司AlphabetInc.同步走揚。

投資人希望這場今（2023）年規模最大的科技股掛牌行動，能重新活絡昏昏欲睡的IPO市場。CNBC報導，B.RileyFinancial市場策略長ArtHogan指出，Arm成功IPO提振市場信心，或許沉寂了18個月的資本市場終於將要重新開張。

除了Arm外，美加營雜貨配送和提貨服務商Instacart、營銷自動化平台商Klaviyo最快下週就能掛牌上市。

金融股在大型科技IPO案有望回籠的激勵下走強。高盛（GoldmanSachs）、摩根大通（JPMorganChase）、摩根士丹利（MorganStanley）分別上漲2.86％、1.94％、2.09％。新公布的一系列經濟報告則顯示，美國核心通膨率逐漸趨緩、消費者依舊具有韌性。14日公布的8月生產者物價指數（PPI）雖月增0.7％、超越經濟學家原先預期的0.4％，但排除食物及能源價格的核心PPI卻僅月增0.2％、符合預期。

原油

9月14日原油期貨價攀升，美國原油原油期貨價漲破每桶90美元，為去年11月以來首見。原因是石油輸出國家組織（OPEC）和國際能源總署（IEA）一致警告原油供需將陷入赤字，令市場對油市供應緊張的預期升溫，蓋過經濟成長趨緩及美國原油庫存增加對油價的抑制作用。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）10月西德州中級原油（WTI）期貨收盤上漲1.64美元或1.9％成為每桶90.16美元，創11月7日以來最高近月收盤價，自11月以來首次站上90美元大關。

歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）11月布蘭特原油期貨上漲1.82美元或2％成為每桶93.70美元，創11月15日以來新高。

IEA13日發表最新月報稱，由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯的加碼減產行動延長至12月底，2023年第四季油市將面臨「嚴重」供給短缺。前一日，OPEC也發佈月報警告，如果OPEC13個成員國維持現行產量，第四季原油供需缺口恐達330萬桶/日，較第三季幾乎翻倍，為至少2007年以來最大缺口。

美國銀行（BankofAmerica）分析師研判，因供給面持續緊俏，布蘭特原油期貨有望在2023年底前突破每桶100美元的高價位。

SPIAssetManagement管理合夥人（managingpartner）StephenInnes在報告中寫道，OPEC及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）憑藉超高的全球市占率，展現強大的石油定價權，能巧妙地提高價格，卻又不造成需求大減。相較之下，非OPEC國家的原油供給缺乏彈性，主要因美國頁岩油業者必須恪守財政紀律。

其他能源期貨商品方面，10月汽油期貨價格上漲0.2％至每加侖2.74美元；10月燃料油期貨上漲1.3％至每加侖3.48美元；10月天然氣期貨上漲1％至每百萬英熱單位2.71美元。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米和小麥9月14日下跌，黃豆則上漲，因氣候持續對美國產區作物生長帶來不利影響，使黃豆的國內供應面臨不確定性。芝商所報價顯示，11月黃豆期貨收盤上漲0.8％至每英斗13.6050美元，12月玉米期貨收盤下跌0.4％至每英斗4.8050美元，12月小麥期貨收盤下跌0.6％至每英斗5.9375美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月14日上漲1.0％至每磅87.80美分；10月粗糖期貨上漲1.4％至每磅27.22美分。

分析師指出，業界人士密切關注近期席捲美國的極端熱浪將如何影響黃豆作物，並憂心最終收成的產量可能較預期低。

LakefrontFutures市場策略師DarinFessler指出，市場將聚焦於最終產量展現出的供應緊俏程度。交易商也密切關注美國油籽加工商協會（NationalOilseedProcessorsAssociation，NOPA）將於15日發布的黃豆壓榨報告，以評估庫存狀況。

市場現預估，8月份，NOPA會員加工商的黃豆壓榨量為1.68億英斗，低於前月但高於去年同期。

CBOT小麥期貨則因美元走強而下跌，投資人也繼小麥先前連二漲後獲利了結。玉米期貨也下跌。

阿根廷羅薩里奧證券交易所（BolsadeRosario）在最新月度穀物報告中預估，2023/24年度小麥收成量為1,500萬噸，從先前預估的1,560萬噸下修。近期，雖阿根廷中部和東部降雨豐沛，但西部和北部農業產區則受乾旱影響。

金屬

黃金從三周低點略為反彈，但歐洲央行（ECB）發布的貨幣政策聲明帶動美元走強，讓金價漲勢受到壓抑。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月14日收盤上漲0.3美元或不到0.1％至每盎司1,932.80美元，從前日的8月22日以來最低點略為反彈；12月白銀期貨下跌0.8％至每盎司22.99美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲0.7％至每盎司911.10美元，12月鈀金期貨下跌0.5％至每盎司1,254.80美元。

歐洲央行（ECB）14日如期升息一碼，但提到通膨已在趨緩、暗示升息循環可能接近尾聲。交易者普遍認為，ECB的利率聲明偏向鴿派，暗示全球債券殖利率續漲空間已不多，有機會提振黃金吸引力。

MarketWatch報導，TDSecurities總經分析團隊指出，ECB14日決定升息一碼、將存款利率調升至4％，算是鴿派升息。清楚的訊號顯示，通膨並未進一步意外跳增，ECB已大致完成升息行動。

不過，ECB利率決策帶動歐元走貶、美元走強，仍對金價造成壓抑。MarketWatch報價顯示，追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（USDollarIndex，簡稱DXY）14日上漲0.56％、收105.35點。

根據MoneyDJXQ全球贏家系統報價，歐元兌美元14日尾盤挫貶0.81％至1.0644；盤中最低貶至1.0631、創3月20日以來盤中新低。新公布的一系列經濟報告則顯示，美國核心通膨率逐漸趨緩、消費者依舊具有韌性。14日公布的8月生產者物價指數（PPI）雖月增0.7％、超越經濟學家原先預期的0.4％，但排除食物及能源價格的核心PPI卻僅月增0.2％、符合預期。

甫於13日公布的8月消費者物價指數（CPI）報告也顯示，排除食物及能源價格的核心CPI月增率為0.3％，僅略高於經濟學家預估的0.2％。

另外，14日公布的8月零售銷售額較前月跳增0.6％，遠優於經濟學家預測的0.1％。排除汽車的零售銷售也月增0.6％，高於市場預測的0.4％。