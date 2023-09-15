《基金》00919今天除息最後買進日 年化報酬連兩季衝破10%

【時報記者任珮云台北報導】根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.54元，年化報酬率連兩季持續衝破10%。00919已經連續兩次配出0.54元高息，以行動表態高息ETF配息求穩的企圖心，投資人也非常買單，統計九月以來00919規模增加近200億，成長率超過100%，日成交均量也近10萬張，顯示出人氣持續暢旺。00919本次除息日為9月18日，配息發放日為10月17日，參與除息最後買進日為9月15日。

群益投信表示，00919連續兩次配息都能配出每股0.54元的好水準，關鍵在於它的兩段式選股策略，第一階段先在12月上市櫃公司已經公布前三季季報的時候，先從季報數字挑選出當年度高EPS成長率，超前部署「獲利成長的高息股」。因為第一階段的價差加上部分在5月底之前就已提前除息的成分股，就配出了上一季每股0.54元的好水準。接下來00919參與了6~8月的除權息旺季，成份股的股息幾乎已全數妥妥入袋，因此本季才能再接再勵，配出與上一季一樣0.54元的好股息，甚至能把下一個除權息旺季來臨前的每季配息預先準備好。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。除了觀察配息率外，填息以及報酬表現等，也都是重要的考量指標。00919首次配息後21天填息，此外，投資人不希望領高股息賠價差，00919選股邏輯重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利(EPS)持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，不用過度擔心股價修正風險。另外，若股價漲幅過大，EPS卻無法成長，可能就不符合「高股息」條件，在下次ETF持股調整時會被排除換股，如此也不會過度追高股價，反而可逢低買進股價被低估的高殖利率股。