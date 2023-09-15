《科技》宏思科技iLegL合約管理平台 協助企業數位轉型

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【時報記者莊丙農台北報導】台灣人工智慧學校今日於中研院舉行年度「2023台灣人工智慧年會」，首度參展的合約管理平台（iLegL）宏思科技執行長陳忠智表示，在合作夥伴德勤商務法律事務所科技創新服務的推廣下，iLegL將可協助企業透過AI與ESG雙主流應用架構，成功進行數位轉型。

金管會於2020年8月公佈「公司治理3.0—永續發展藍圖」，推動上市櫃公司導入企業風險管理機制，並鼓勵企業應借助科技系統改善法令遵循流程及建立風險管理機制，善用數位科技實現數位治理，透過合約管理平台，將可達到此一目標。

基於企業數位轉型需求，勤業眾信推出結合網絡暨數位生態圈夥伴共同協作的豐富數位資產平台，透過9項數位工具，協助企業快速找出痛點並對症下藥，其中iLegL就是以合約生命週期為架構所規劃的「一站式」數位管理流程。

陳忠智指出，宏思科技的iLegL合約管理平台，是由德勤商務法律事務所律師團隊協助監製的一站式合約管理平台，擁有「合約比對、簽核控管、智慧提醒、線上討論」等四大實用功能，與「合約產生器、制訂合約範本、全文檢索、支援行動裝置」等四大特色，且可透過AI技術，協助企業在ESG架構下進行數位轉型。

AI技術應用上，陳忠智表示，主要有兩項：一是智慧諮詢，將聊天生成預訓練轉換器（ChatGPT）應用在模組上，透過系統導入，可以回覆企業內同仁常見的法律問題，若超出AI可回答的範圍，再交由人工進行回覆，二是光學文字辨識系統（OCR）的應用，讓年代已久的舊合約掃描檔內容可以直接萃取出文字。

至於ESG架構，陳忠智指出，包括電子簽章帶動無紙化合約，減少紙張使用，達到綠色合約管理，達到ESG的E；透過平台的導入，提高法務人員工作效率，減少過勞的發生，讓公司照顧到法務人員，達到ESG的S；最後是透過系統的使用，落實公司治理，達到ESG的G，都是企業在爭取ESG評分上重要參考指標。

陳忠智指出，宏思科技推出的iLegL合約管理平台，目前已獲得金控、航運、證券、媒體企業採用，透過iLegL的採用，將可協助企業接軌主管機關對於公司治理的藍圖。